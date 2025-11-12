Das 6er-Set für 5,99 €: Diese Amazon-Gadgets dürfen in keinem Heimwerker-Haushalt fehlen

Echte Profis haben ein Silikon-Dichtungswerkzeug in ihrem Werkzeugkoffer.© IMAGO / NurPhoto / Bearbeitung: GIGA. 1 / 6

Wer schon einmal versucht hat, die Silikonfugen im Bad mit der Kartuschenpistole zu erneuern, kennt das Problem: Die Anwendung erscheint einfach, doch das Ergebnis sieht ungleichmäßig aus. Um die Fugen sauber abzudichten und zu glätten, braucht ihr einen Fugenglätter.

Mit dem kleinen Silikon-Dichtungswerkzeug verteilt ihr die Dichtmasse gleichmäßig über die Fuge und formt eine saubere Kante. Das Resultat kann sich sehen lassen: Eine perfekt glatte, saubere Fuge, die den Spalt zuverlässig abdichtet und euer Bad wieder wie neu aussehen lässt.

Wir stellen euch das Gadget näher vor und zeigen weitere nützliche Tools, die in keiner Werkzeugkiste fehlen sollten.