Das 6er-Set für nur 3,82 € bei Amazon: Diese Gadgets dürfen in keinem Heimwerker-Haushalt fehlen

Wer schon einmal versucht hat, die Silikonfugen im Bad mit der Kartuschenpistole zu erneuern, kennt das Problem: Die Anwendung erscheint einfach, doch das Ergebnis sieht ungleichmäßig aus. Um die Fugen sauber abzudichten und zu glätten, braucht ihr einen Fugenglätter.
Mit dem kleinen Silikon-Dichtungswerkzeug verteilt ihr die Dichtmasse gleichmäßig über die Fuge und formt eine saubere Kante. Das Resultat kann sich sehen lassen: Eine perfekt glatte, saubere Fuge, die den Spalt zuverlässig abdichtet und euer Bad wieder wie neu aussehen lässt.
Wir stellen euch das Gadget näher vor und zeigen weitere nützliche Tools, die in keiner Werkzeugkiste fehlen sollten.
Silikon-Dichtungswerkzeug
Das Silikon-Dichtungswerkzeug gibt's momentan für 3,82 Euro bei Amazon. Der Fugenglätter kommt im praktischen 6er-Pack mit verschiedenen Größen, passend für verschiedene Fugenbreiten und Anwendungsbereiche.
Die Anwendung ist einfach: Spritzt das Silikon mit der Kartuschenpistole in die Fuge und besprüht es anschließend mit etwas Seifenwasser. Setzt dann den Fugenglätter an und zieht ihn in einem gleichmäßigen Zug über die Fuge. Zum Schluss nur noch das überschüssige Silikon mit einem Tuch abwischen.
3D-Mehrwinkel-Messlineal
Das 3D-Mehrwinkel-Messlineal aus Aluminium ist ein vielseitiges Präzisionswerkzeug zum Messen und Anreißen von Winkeln und Linien, insbesondere bei der Holzbearbeitung. Der kleine Helfer kombiniert Lineal und Winkelmesser und ermöglicht das exakte Messen von 45- und 90-Grad-Winkeln. Erhältlich ist er bei Amazon in drei Farben zum Preis von rund 5 Euro.
Körner mit Kappe
Mit dem Körner mit Kappe markiert ihr die genaue Position des Bohrlochs, damit der Bohrer nicht abrutscht. Einen Hammer braucht ihr nicht. Der integrierte Federmechanismus löst den Schlag automatisch aus, sobald ihr den Körner aufs Werkstück drückt. Die komfortable Version mit Hut gibt's bei Amazon für nur 2,49 Euro.
Werkzeug-Halte-Magnetarmband
Das Werkzeug-Halte-Magnetarmband hält Nägel, Schrauben, Bits und Metalltools dank 16 starker Magnete stets griffbereit. Dank des praktischen Klettverschlusses lässt es sich bequem am Handgelenk befestigen. Bei Amazon kostet das praktische Magnetarmband nur 8,21 Euro.
Einfache Werkzeug-Taillentasche
Mit der praktischen Werkzeug-Taillentasche habt ihr die wichtigsten Werkzeuge immer griffbereit. Sie besteht aus robustem Oxford-Gewebe und hat vier Fächer. Dank des Metallclips auf der Rückseite befestigt ihr die Werkzeugtasche bequem am Gürtel oder steckt sie in die Hosentasche. Bei Amazon kostet sie momentan unschlagbare 5,12 Euro.