Das beliebteste Samsung-Handy bekommt einen Nachfolger – jetzt ist er da

Kann Samsung den Smartphone-Erfolg wiederholen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Knapp ein Jahr nach dem erfolgreichen Galaxy A16 5G veröffentlicht Samsung den Nachfolger. Das Galaxy A17 5G will mit starkem Akku, viel Speicher und KI-Funktionen überzeugen.

Das steckt im Samsung Galaxy A17 5G

Mit dem Galaxy A17 5G will Samsung ein Smartphone bieten, das „allen wichtigen Anforderungen des modernen Alltags“ gewachsen ist. Es bietet ein 6,7 Zoll-Display, das sich perfekt für Streaming und Social Media eignen soll. Samsung setzt wie beim Vorgänger auf einen 5.000-mAh-Akku, der mit 25 Watt schnell aufgeladen werden kann.

Anzeige

Das Galaxy A17 5G besitzt eine Triple-Kamera auf der Rückseite (50 MP Hauptkamera, 5 MP Ultraweitwinkel und 2 MP Makrokamera) sowie eine 13 MP Frontkamera. Beim Speicher könnt ihr zwischen 128 GB und 256 GB wählen. Für die 128-GB-Variante sind 229 Euro fällig. Wenn ihr 256 GB Speicherplatz braucht, müsst ihr schon 309 Euro zahlen. Das Galaxy A17 5G ist ab sofort in den Farben Black, Gray und Blue im Samsung-Onlineshop verfügbar.

Galaxy A17 5G bei Samsung ansehen

KI-Funktionen und langes Updateversprechen

Das Samsung Galaxy A17 5G will euch im Alltag mit KI-Funktionen unterstützen. Konkret erhaltet ihr mit einem Tastendruck Zugriff auf Google Gemini. Der Assistent kann euch helfen, Produkte zu finden, die ihr fotografiert oder euch sagen, wie ihr eure Wäsche richtig wascht.

Samsung will auch, dass ihr euch für eine Weile auf das neue Smartphone verlassen könnt. Der Hersteller verspricht sechs Jahre lang neue Updates für das Betriebssystem. Auch die Sicherheit des Handys soll in dieser Zeit durch Updates gewährleistet werden.

Anzeige

Das Galaxy A16 5G hat sich zum beliebtesten Samsung-Smartphone der Welt gemausert. Die Fußstapfen, in die das Galaxy A17 5G tritt sind groß – aber füllbar. Das koreanische Unternehmen folgt seiner bewährten Philosophie und versucht so, den Erfolg der Vorgänger mit dem Galaxy A17 5G zu wiederholen. Ob das klappt, wird sich in einigen Monaten zeigen.