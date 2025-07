Das iPhone 16 schafft locker, woran kleine Smartphones scheitern

Ich habe mir jetzt doch ein iPhone 16 gekauft, obwohl ich noch vor kurzem behauptet habe, dass ich mein iPhone 13 mini so gern habe. Ehrlich gesagt mag ich es immer noch, dieses einzigartig kompakte Smartphone. Aber „Mögen“ ist halt nicht viel wert, wenn ein Technikgadget im Alltag immer wieder zeigt, dass es nicht ganz den Anforderungen entspricht. Das Problem war dabei nicht unbedingt das kleine Display. Denn Schrift wird groß genug angezeigt. Passt zwar insgesamt weniger darauf, aber dann muss man eben scrollen. Kamera und Performance sind auch top. Der Haken ist die Akkulaufzeit! Bei kleinen Handys gilt die bekannte Weisheit: Weniger ist … weniger. Um mit dem Ding durch den Tag zu kommen, musst du richtig wirtschaften. So Sachen wie eine halbe Stunde in 4K drehen oder auch einfach Navi für eine Autofahrt, das zieht mies am kleinen Akku. Da gehst du morgens mit 80 Prozent aus dem Haus und kommst abends mit 4 Prozent oder so nach Hause. Dass der Akku über die Jahre an maximaler Kapazität verliert, kommt dann noch on top dazu. Ja – und ich habe mir täglich eingeredet, dass das so für mich passt. Jetzt habe ich das iPhone 16 am Start und bin, was sowas angeht, plötzlich tiefenentspannt. Die Akkulaufzeit ist wesentlich besser. Aber es ist größer, schwerer und definitiv nichts Besonderes mehr. Echte Liebe wie beim iPhone 13 mini kommt da bei mir nicht auf.