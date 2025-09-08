Das iPhone 17 ist auf der IFA überall zu sehen – aber anders, als ihr denkt

Die ersten Bilder von einem iPhone 17 … Case!

Das iPhone 17 dürfte gerade das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Tech-Branche sein.

Also, wir wissen – natürlich – dass es kommt, aber auch, dass die Reihe die Modelle iPhone 17, 17 Air, 17 Pro und 17 Pro Max umfassen wird. Und wir wissen jetzt auch so halbwegs, wie sie in der Hand liegen werden, denn zahlreiche Zubehör-Hersteller haben auf der IFA bereits ihre Hüllen und Displayschutzfolien für die neuen Geräte von Apple vorgestellt.

Die Kamerapartie wurde für die meisten Modelle einmal komplett umgebaut und erstreckt sich nun einmal über die komplette Breite des Smartphones. Das hat – wie bei den Pixel-Smartphones von Google – den Vorteil, dass das Smartphone auf dem Tisch liegend nicht wackelt.

Beim Air sieht das mit der Kamera allerdings … irgendwie komisch aus!

Immerhin können wir Entwarnung für alle geben, die befürchtet hatten, dass das iPhone Air den USB-C-Anschluss streicht, um nur noch per MagSafe geladen zu werden.

Wie glaubwürdig die Modelle der Hüllen-Hersteller sind, wissen wir allerdings nicht.

Schließlich könnten auch die einfach nur auf Gerüchten basieren. Denn woher die genau wissen, wie die neuen iPhones aussehen? Who knows.

Wie die neuen iPhones wirklich aussehen und was sie alles können, erfahren wir beim Apple Event am 9. September.