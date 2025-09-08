Das ist ja eklig: Darum sollte man keinen Wasserkocher im Hotel benutzen

Wenn ihr bisher ohne groß darüber nachzudenken den Wasserkocher in euren Hotelzimmern genutzt habt, werdet ihr ab sofort vielleicht etwas vorsichtiger sein.

Wasserkocher im Hotelzimmer – nur für Heißgetränke?

Nachdem ihr im Hotel eingecheckt habt und ins Zimmer kommt, erstmal den Wasserkocher anschalten und einen Tee oder Kaffee genießen – viele Reisende machen es genau so. Oder am Morgen, bevor es zum Frühstück geht, den Tag mit einem entspannten Heißgetränk starten – dafür ist der Wasserkocher doch gedacht …

Manche Hotelgäste nutzen den Wasserkocher aber für Dinge, die vielleicht etwas abstoßend sind und euch beim nächsten Mal genauer überlegen lassen, ob ihr ihn tatsächlich noch nutzen wollt.

Wasserkocher werden oft zweckentfremdet

Hotelzimmer sind normalerweise ohne Waschmaschine ausgestattet. Manchmal reicht die Wäsche aufgrund Verschmutzungen dann doch nicht für die ganze Reisedauer. Da sich manche Gäste dann die Kosten für den Besuch eines Waschsalons oder der hoteleigenen Wäscherei sparen wollen, kommen die Gäste auf kreative Ideen – und deshalb solltet ihr euch immer gut überlegen, ob ihr den Wasserkocher wirklich nutzen wollt.

Wasserkocher als Ersatz-Waschmaschine

Ja, der Wasserkocher im Hotelzimmer wird tatsächlich von manchen Reisenden als Ersatz für eine Waschmaschine genutzt. Die Hoffnung: Durch das sprudelnde Wasser und die Hitze werden die Verschmutzungen ausgewaschen.

Die britische Zeitung The Independent berichtet in einem Artikel davon, dass das Auswaschen von Unterwäsche in Hotel-Wasserkochern kein Mythos, sondern tatsächlich Realität ist. Das ist nicht nur eklig, sondern kann im schlimmsten Fall zu schweren Erkrankungen oder sogar bis zum Tod führen.

Die Bakterien, die durch das Auswaschen im Wasserkocher verbleiben, sind laut Molekularbiologin Dr. Heather Hendrickson von der Massey University in Auckland nicht an sich tödlich. In bestimmten Umgebungen können sie aber mit der Zeit tödliche Giftstoffe freisetzen.

Somit solltet ihr besser zweimal überlegen, ob ihr euch wirklich eine Tasse Tee im Hotelzimmer genehmigen wollt. Zudem verraten wir euch, warum das Klauen von Hotel-Handtüchern keine gute Idee ist.