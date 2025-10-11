Das kann man immer Zuhause gebrauchen: Aldi Süd verkauft bald die 20er-Packung für 2,29 Euro

Bei Aldi Süd gibt es bald einen praktischen Batterien-Vorratsdeal für den Haushalt. Wer schnell ist, sichert sich ab dem 16.10.2025 eine 20er-Packung Knopfzellen zum Bestpreis.

Oft vergessen, aber wichtig

Aufgebrauchte Knopfzellen sind ein immer wiederkehrendes Ärgernis im Alltag: Uhren bleiben stehen, die Küchenwaage funktioniert plötzlich nicht mehr und die LED-Echtwachskerzen flackern nur noch zaghaft. Das Problem: Meistens fehlt im entscheidenden Moment der Ersatz.

Aldi Süd bietet mit dem Activ Energy Knopfzellen-Deal (im Prospekt ansehen) eine günstige Lösung: Für nur 2,29 Euro könnt ihr euren Batterievorrat aufstocken. So habt ihr immer Knopfzellen griffbereit.

Verpasst ihr das Angebot, lohnen sich auch die Knopfzellen der Marke Grundig, von denen ihr für 5,69 Euro 20 Stück bei Amazon bekommt.

Für wen lohnt sich der Kauf der Activ Energy Knopfzellen?

Der Aldi-Süd-Deal lohnt sich für alle, die regelmäßig kleine Elektrogeräte mit Knopfzellen versorgen müssen und nicht viel Geld ausgeben möchten.

Vor allem für Haushalte mit vielen Fernbedienungen, LED-Kerzen oder Lichterketten, Uhren oder Taschenlampen ist die Bevorratung von Knopfzellen ideal.

Wer sehr viel Wert auf Online-Bestellung oder eine schnelle Lieferung legt, wird das Angebot wahrscheinlich nicht nutzen, denn es gilt ausschließlich in der Aldi-Filiale.

Produktdetails: Inhalt und Vorteile des Activ Energy Knopfzellen 20er-Packs

Die Lithium-Zellen sind langlebig, bieten zuverlässige Spannung und eignen sich zum Beispiel für Fernbedienungen, Uhren, Taschenrechner oder auch Spielzeug.

Folgende Knopfzellentypen sind laut aktuellem Aldi-Süd-Prospekt enthalten: 1,5 V und 3 V, CR2032, CR2035, CR2016, LR43 und LR44

sind laut aktuellem Aldi-Süd-Prospekt enthalten: 1,5 V und 3 V, CR2032, CR2035, CR2016, LR43 und LR44 In zuverlässiger Aldi-Eigenmarken-Qualität bieten die Knopfzellen langanhaltende Leistung .

. Der Vorratskauf ist besonders preisgünstig.

Knopfzellen-Batterien 20 Stück Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 20:29 Uhr

Alternative Knopfzellen online kaufen

Wer Aldi Süd nicht in der Nähe hat oder lieber online bestellt, wird auch bei anderen Händlern fündig. Auf dem Kaufland Online-Marktplatz gibt es zum Beispiel ein etwas breiteres Sortimentspaket von ARCAS (bei Kaufland ansehen), das noch mehr verschiedene Knopfzelltypen enthält.

Für alle, die Wert auf Markenprodukte legen, empfiehlt sich das 20-teilige Grundig-Knopfzellen-Set (bei Amazon ansehen). Es deckt ebenfalls viele unterschiedliche Knopfzelltypen ab und ihr erhaltet hochwertige Batterien eines bekannten Herstellers.

Das sagen die Kunden zur Amazon-Alternative

Die Grundig-Knopfzellen erhalten im Schnitt 4,4 von 5 Sternen. Die Kunden loben das Preis-Leistungs-Verhältnis und heben die gute Qualität hervor. Auch die Lebensdauer soll zufriedenstellend sein.