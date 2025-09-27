Das könnt ihr tun, wenn euer Samsung-Smartphone plötzlich langsam läuft

Ein paar einfache Kniffe genügen, damit euer Samsung-Handy wieder auf Touren kommt.

Ob Galaxy S20, S21, S22 oder S23 – jedes Samsung-Handy verliert mit den Jahren ein wenig an Tempo. Apps öffnen sich langsamer, das Scrollen ruckelt oder das Gerät hängt sich kurz auf. Doch die gute Nachricht ist: Mit den richtigen Handgriffen könnt ihr die Performance eures Smartphones deutlich verbessern, ohne gleich ein neues Modell kaufen zu müssen.

Samsung-Handy ganz einfach optimieren

Samsungs Hardware ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Selbst Chips wie der Snapdragon 8 Gen 2 oder ältere Exynos-Varianten können auch Jahre nach dem Kauf noch gut mithalten – wenn ihr das Gerät regelmäßig pflegt.

Mit diesen Schritten könnt ihr euer Samsung-Handy optimieren:

Updates installieren: Stellt sicher, dass Firmware, Sicherheitspatches und Apps auf dem neuesten Stand sind.

Stellt sicher, dass Firmware, Sicherheitspatches und Apps auf dem neuesten Stand sind. Regelmäßig neustarten: Aktiviert die Auto-Restart-Funktion oder startet euer Handy manuell neu.

Aktiviert die Auto-Restart-Funktion oder startet euer Handy manuell neu. Speicherplatz freihalten: Mindestens 10 Prozent des internen Speichers sollten frei bleiben. Den RAM solltet ihr bei älteren Modellen regelmäßig bereinigen.

Mindestens 10 Prozent des internen Speichers sollten frei bleiben. Den RAM solltet ihr bei älteren Modellen regelmäßig bereinigen. Unnötige Apps löschen: Deinstalliert oder deaktiviert Anwendungen, die ihr kaum nutzt.

Deinstalliert oder deaktiviert Anwendungen, die ihr kaum nutzt. Startbildschirm aufräumen: Weniger Widgets und keine Live-Wallpaper nutzen – das spart Leistung.

Weniger Widgets und keine Live-Wallpaper nutzen – das spart Leistung. Performance-Profil prüfen: Achtet darauf, dass euer Gerät im „Standard“-Profil läuft, nicht im „Light“-Modus.

Achtet darauf, dass euer Gerät im „Standard“-Profil läuft, nicht im „Light“-Modus. Animationen reduzieren: Über die Entwickleroptionen oder Barrierefreiheits-Einstellungen Animationen und Transparenz verringern.

Gerade die Kombination aus Speicherhygiene, regelmäßigen Neustarts und weniger Hintergrund-Apps bringt spürbar mehr Geschwindigkeit. Und wer noch einen Schritt weitergehen will, kann mit optimierten Animationseinstellungen das Nutzererlebnis zusätzlich beschleunigen.

Irgendwann ist ein Samsung-Handy zu alt

Irgendwann stößt jedes Samsung-Gerät an seine Grenzen. Aber bevor ihr über ein neues Modell nachdenkt, lohnt es sich, die vorhandenen Ressourcen auszureizen. Oft genügt ein kleiner Eingriff in die Einstellungen, und euer Samsung-Handy fühlt sich wieder fast wie neu an.

Sollte alles nichts helfen und die Update-Garantie schon abgelaufen sein, dann lohnt sich ein Blick auf eine neue Generation. Dabei muss es nicht immer die neueste Generation sein. Kauft ihr ein Modell aus dem Vorjahr, hat es den größten Preisverfall schon hinter sich.