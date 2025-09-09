Das neue iPhone 17 sorgt für Liebe auf den ersten Blick, das iPhone Air bezaubert und das 17 Pro ist auch da

Apple hat eine Reihe neuer Produkte vorgestellt, allen voran die iPhone-17-Modelle. Wir haben uns das Event angeschaut, unsere Reaktionen seht ihr im Video.

Von solide bis enttäuschend war alles dabei

Zusammengefasst könnte man sagen: Das iPhone 17 wirkt mit 120-Hz-Display und weiteren Verbesserungen wie ein durchaus solides Update, auf das viele gehofft haben. Das iPhone Air (die „17“ fehlt im Namen) sieht zumindest in den gezeigten Aufnahmen sehr schick aus – ein würdiger Ersatz für das weggefallene Plus-Modell. Das iPhone 17 Pro hinterließ bei uns keine Begeisterung. Angepriesen als eine Art Handy für Filmprofis wirkte die Präsentation etwas aufgesetzt, ein starkes technisches Alleinstellungsmerkmal für den Pro-Aufpreis fehlte uns am Ende.



Winner: iPhone 17.