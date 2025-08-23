Bitte, Google! Dieses Pixel-10-Feature brauche ich unbedingt für mein Pixel 8 Pro

Ich drücke die Daumen, dass Google das Feature auch für ältere Pixel-Handys ausrollt.



Ein Kommentar von Robert Kohlick

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Camera Coach der Pixel-10-Serie soll das Fotografieren auf ein neues Level heben. Dank KI-gestützter Unterstützung wie Szenenanalyse und Echtzeit-Coaching soll mir das Handy verraten, wie ich den perfekten Schnappschuss mache. Doch warum bleibt diese Funktion den neuen Modellen vorbehalten? Als Pixel-8-Pro-Nutzer bin ich aktuell außen vor – und das ist schade, denn Camera Coach wäre für mich persönlich eine echte Bereicherung.

Anzeige

Google Pixel 10: Das steckt hinter dem Camera Coach

Die Idee hinter Camera Coach ist ebenso simpel wie genial: Die Kamera versteht, was ich fotografieren möchte und hilft mir, das Beste aus jedem Moment herauszuholen. Sei es, wenn ich einen atemberaubenden Sonnenuntergang festhalten will, bei dem das Pixel vorschlägt, den Horizont perfekt auszurichten, oder wenn ich bei einem Food-Shooting mein Gericht optimal in Szene setzen möchte.

Der Camera Coach gibt mir Tipps zu Perspektiven und zeigt visuelle Anweisungen auf dem Display an, die ich dann umsetzen kann. Das alles klingt nach einer Funktion, die ich ständig nutzen würde, um meine Bilder auf ein neues Niveau zu heben – und das ohne großen Aufwand.

So sehen die Anweisungen vom Camera Coach aus. (© Google)

Gerade als jemand, der gerne spontan fotografiert, finde ich die Idee großartig, in Echtzeit Hinweise zu bekommen, wie meine Fotos noch besser aussehen könnten. Egal ob ich mit Freunden unterwegs bin, meine Katze fotografiere oder einfach ein kreatives Selfie machen möchte – Camera Coach klingt genau nach der Art von Unterstützung, die ich gut beim Fotografieren gebrauchen kann. Und genau deshalb will ich dieses Feature auch auf meinem Pixel 8 Pro (Test) haben.

Anzeige

Hoffentlich klappt’s so gut, wie es aussieht!

Was noch ein Stolperstein sein könnte, ist die Einbindung des KI-Fotografie-Coachs. Denn wenn dieser nicht lokal auf meinem Handy läuft, sondern dafür erst Bilder übers Internet an Googles Cloud-Dienste übertragen werden müssen, bevor ich Feedback dazu bekomme, ist es gut möglich, dass der Moment für den perfekten Schnappschuss längst schon wieder vorbei ist.

Zudem besteht das Risiko, dass ich in abgelegenen Gebieten mit schlechtem Mobilfunknetz erst gar nicht auf das Feature zugreifen kann – das wäre doppelt ärgerlich. Ich drücke die Daumen, dass Google eine geschickte Hybrid-Lösung findet, die sowohl on- als auch offline funktioniert und auch für ältere Geräte zur Verfügung steht.