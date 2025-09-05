Das Pixel 10 sollte Pixie mitbringen: Ist die AI-Assistenz tatsächlich an Bord?

Zögert ihr noch oder habt ihr euch das Google Pixel schon gegönnt? Es soll KI-Neuheiten geben, aber was wurde aus Pixie?

Magischer KI-Assistent Pixie kommt (nicht) wie erwartet

Google hat seine Fähigkeiten im KI-Sektor längst gezeigt, Gemini gehört bei vielen zum Alltag. Lange wurde über „Pixie“ spekuliert, ein AI-Assistent, der mit dem Pixel 10 an den Start gehen sollte. Daraus wurde unter diesem Namen zwar nichts (Stand September 2025), KI ist aber trotzdem mit an Bord.

Wie die britische Website „Android Police“ berichtete, sollte „Pixie“ ursprünglich schon auf dem Pixel 9 verfügbar sein. Eine Veröffentlichung fand nie statt und trotzdem müsst ihr auf KI-gesteuerte Assistenz nicht verzichten. Sie kommt in gut bekanntem Gewand und doch mit zahlreichen Neuerungen.

Zeit für Apple und Samsung, die Winterklamotten rauszuholen. Im nachfolgenden Video erfahrt ihr, wie das Pixel 10 den Konkurrenzmodus auffährt.

Aus Pixie wird Gemini – mit zahlreichen Funktionen

Gemini haben wir alle schon mal gehört, oder? Jetzt gibt es „Gemini auf Pixel“, wie Google selbst berichtet. Gemini funktioniert nicht einfach nur als Chatbot und „Wetterassistent“, sondern als Allrounder auf dem Smartphone. Das sind die wichtigsten Funktionen:

Gemini verfasst Nachrichten für euch

Ihr könnt die AI-Assistenz mit allen Google Diensten (Gmail, Maps, Wallet etc.) nutzen

Dank Sprachfunktion könnt ihr mit Gemini sprechen

Teilt euren Bildschirm und lasst euch helfen

Nutzt Gboard und lasst euch beim Verfassen von Texten helfen

Erstellt eigene Musik mit dem Recorder

Voice Translate überwindet Sprachbarrieren mit Echtzeitübersetzung am Telefon

Mit Gemini Nano könnt ihr nicht nur online auf KI-Funktionen zurückgreifen, sondern auch ohne aktive Internetverbindung. Damit ist Google einen entscheidenden Schritt weiter im Konkurrenzkampf mit ChatGPT.

Gut zu wissen: Ihr nutzt die Pixel Watch 4 oder hört Musik über die Pixel Buds 2? Connectet euch direkt mit Gemini und lasst euch in vielen verschiedenen Situationen helfen.

KI-Highlights für euer Pixel 10 – das sagt Google

Der englischsprachige Google Blog eröffnet dann aber noch einige KI-Besonderheiten, die nur für das Pixel 10 verfügbar sind, wenn auch nicht unter dem Namen „Pixie“. Pixie wird wohl eine Ankündigung bleiben, doch die neuen KI-Features auf dem Google Pixel 10 werden trotzdem nicht langweilig.

Ein neues Highlight ist Magic Cue, eine Funktion, die eure Dienste miteinander verknüpft. Fortan könnt ihr E-Mails, Kalendereinträge, Dokumente, Screenshots und mehr von Magic Cue durchsuchen lassen und alle relevanten Infos stehen euch zur Verfügung. Komplizierte Suchen gehören damit der Vergangenheit an.

Mit dem Google Pixel 10 wurde erstmals der Tensor G5-Chip verbaut, der leistungsstärkste Chip, den Google bislang eingesetzt hat. Bei der Nutzung von Magic Cue und persönlichen Daten soll der Chip laut Google Blog für maximale Sicherheit sorgen.