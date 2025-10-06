Das Warten hat bald ein Ende: Samsung lässt am 11. Oktober die Hüllen fallen

Das Warten auf ein einzigartiges Samsung-Smartphone könnte bald vorbei sein.

Samsung sorgt wieder für Spannung. Am 11. Oktober lädt der Technologieriese zum „Heart for the World“-Event in China – und alles deutet darauf hin, dass dort die nächste Generation seiner Luxus-Foldables vorgestellt wird. Der Termin ist offiziell bestätigt, der Ort bleibt geheimnisvoll.

Zeigt Samsung das Galaxy Z TriFold?

Laut den letzten Gerüchten will Samsung sein erstes TriFold-Smartphone zunächst in ausgewählten Regionen vorstellen und auf den Markt bringen. Entsprechend wird das neueste Event in China am 11. Oktober mit großer Spannung erwartet. Im Fokus der Präsentation sollen aber andere Geräte stehen (Quelle: Samsung China).

Samsung dürfte in China nämlich die sogenannten W26-Modelle enthüllen – exklusive Versionen des Galaxy Z Fold 7 und Z Flip 7, die ausschließlich für den chinesischen Markt erscheinen. Diese Geräte unterscheiden sich technisch kaum von den globalen Varianten, doch sie setzen auf ein besonders luxuriöses Design. Schon ihre Vorgänger, das W25 und das W25 Flip, trugen goldene Aluminiumrahmen und tiefschwarze Oberflächen. Eine Kombination, die in China längst Kultstatus erreicht hat und als Symbol für Prestige und Erfolg gilt.

Während der Rest der Welt über neue Funktionen und faltbare Displays diskutiert, setzt Samsung in China vor allem auf Exklusivität und Ästhetik. Die „W“-Reihe ist mehr als nur eine Sonderedition – sie ist ein Statement für Stilbewusstsein und Status. Mit dieser Luxuslinie positioniert sich Samsung gezielt gegen lokale Marken wie Huawei und Honor, die ebenfalls Premium-Geräte für den High-End-Markt anbieten.

Wann erscheint das Samsung TriFold?

Samsung könnte das Event am 11. Oktober 2025 selbstverständlich dafür nutzen, um einen Ausblick auf das doppelt faltbare TriFold zu geben, auf das viele warten. China dürfte für das Luxus-Falt-Smartphone in der höchsten Preisklasse sicher der perfekte Markt für einen Launch sein.

Bestätigt ist das noch nicht. Laut den letzten Gerüchten möchte Samsung das TriFold noch im 4. Quartal 2025 enthüllen und in ausgewählten Märkten auf den Markt bringen. Vielleicht seht ihr in China erstmals, was euch erwartet.