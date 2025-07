Dass ich für dieses „Extra“ bei der DB zahlen muss, ist einfach lächerlich

Dass ich der DB Hunderte Euro für ein Ticket zahlen kann, ohne einen garantierten Sitzplatz zu haben, ist ein Armutszeugnis.



Ein Kommentar von Robert Kohlick.

Wer zu den Stoßzeiten im Fernverkehr unterwegs ist, kennt diesen Anblick: überfüllte Züge, Fahrgäste, die im Gang stehen oder auf dem Boden sitzen – es herrscht Chaos in den ICEs der Deutschen Bahn. Dabei könnte der Konzern dem Problem Herr werden, indem er die optionale Sitzplatzreservierung im Ticket inkludiert und seinen Kunden einfach einen Platz zuweist.

Sind alle Plätze weg, ist der Zug voll – keine Tickets können mehr gekauft werden. Jeder hat seinen Platz, alle sind zufrieden. Und wenn es mehr Fahrgäste als Plätze im Zug gibt, dann muss vielleicht einfach ein zusätzlicher Zug her – verrückte Idee, oder?

Stattdessen darf ich mir für 5,50 Euro in der 2. Klasse das Privileg erkaufen, auf meiner vierstündigen Reise quer durch die Republik den Anspruch auf einen Sitzplatz zu haben. Und das, obwohl ich vielleicht schon einen happigen dreistelligen Betrag für mein Ticket an die DB abgedrückt habe.

Und wehe, die Bahn kommt jetzt auf die Idee, den Ticketpreis generell um 5,50 Euro zu erhöhen – auf gar keinen Fall! Wer mit den Fernverkehrszügen unterwegs ist und kein Ticket zum Maxi-Mega-Über-Sparpreis bekommt, der darf schließlich schon jetzt ein kleines Vermögen für seine Fahrt bezahlen. So wird das nichts mit der Verkehrswende, liebe DB!

Beispiel Flixtrain: So könnte das neue Reservierungsmodell aussehen

Andere Anbieter machen es besser: Flixtrain vergibt bei jeder Buchung automatisch Sitzplätze. Wenn dem Passagier dieser nicht zusagt, kann er für ein paar Euro seinen Platz wechseln – ganz einfach, oder? Das sorgt für mehr Ordnung und weniger unnötigen Frust.

Ein Ticket ohne Sitzplatz? Sowas gibt’s im Flixtrain nicht. (© Flixbus)

Das könnte die DB auch so handhaben. Wenn jetzt noch bei der automatischen Sitzvergabe meine Präferenzen (Ruhewagen, Platz am Gang) berücksichtigt werden könnten – es wäre der Zug-Himmel auf Erden. Und wenn das aufgrund der Auslastung oder Waggon-Auswahl nicht möglich ist, dann habe ich auch kein Problem damit, auf einen anderen Sitzplatz gesetzt zu werden.

So könnte die Bahn ihr Image aufpolieren

Es ist kein Geheimnis: Die Deutsche Bahn hat ein Imageproblem. Verspätungen, überfüllte Züge und hohe Preise strapazieren die Geduld der Reisenden. Wer in einem ICE keinen reservierten Platz hat, muss oft sein Glück bei der freien Platzsuche versuchen.

Das erzeugt Stress – sowohl für die Kunden als auch für das Bordpersonal, das sich im Zug nach noch freien Plätzen für die Fahrgäste umsehen darf. Ein absurdes Problem, das es gar nicht geben dürfte.

Es spricht also meiner Meinung vieles für die im Ticket inkludierte Sitzplatzreservierung. Warum die Bahn trotzdem lieber an ihrem veralteten Modell festhält? Ganz einfach: Damit lässt sich gutes Geld verdienen. Und da die Bahn am Ende des Tages ein profitorientiertes Unternehmen ist, wird sich daran auch bestimmt nichts so schnell ändern.