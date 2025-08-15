Daten von iPhone auf Samsung übertragen: So gelingt der Umstieg

Wer von iPhone auf Samsung wechselt, möchte alle Daten mitnehmen. Mit den richtigen Tools ist die Datenübertragung schnell erledigt.

Einfacher Wechsel: iPhone-Daten sicher aufs Samsung übertragen

Ein Smartphone-Wechsel muss nicht bedeuten, dass alte Fotos, Kontakte, Chatverläufe oder Apps verloren gehen. Samsung bietet mit Smart Switch ein eigenes Tool, um Daten vom iPhone auf ein Galaxy-Smartphone zu übertragen. Dabei gibt es mehrere Wege: per iCloud-Backup, Kabel oder über PC/Mac.

Mit der richtigen Vorbereitung lassen sich fast alle wichtigen Inhalte mitnehmen. So gelingt der Umstieg zum neuen Smartphone von Samsung ohne Datenverlust.

Smart Switch: die zentrale Lösung von Samsung

Mit der kostenlosen Samsung-App Smart Switch können iPhone-Daten schnell und sicher übertragen werden. Sie ist auf vielen Galaxy-Geräten bereits vorinstalliert, kann aber auch aus dem Google Play Store heruntergeladen werden.

Übertragen lassen sich unter anderem:

Kontakte und Nachrichten , inklusive Anruflisten und SMS

, inklusive Anruflisten und SMS Kalendereinträge für private und berufliche Termine

für private und berufliche Termine Fotos, Videos und Musik aus der Mediathek oder aus Ordnern

aus der Mediathek oder aus Ordnern Dokumente , wie PDFs, Office-Dateien und mehr

, wie PDFs, Office-Dateien und mehr Apps, soweit sie auch unter Android verfügbar sind

iCloud-Backup: einfache Datenübertragung vom iPhone zu Samsung

Zuerst müsst ihr sicherstellen, dass eure iPhone-Daten vollständig in der iCloud gespeichert sind:

iCloud aktivieren: Geht im iPhone zu „Einstellungen / Apple ID / iCloud“. Wählt aus, welche Daten synchronisiert werden sollen. Die Übertragung erfolgt automatisch. Smart Switch starten: Öffnet auf dem Samsung-Smartphone „Einstellungen / Konten und Sicherungen / Smart Switch“. Quelle auswählen: Tippt auf „Daten empfangen / iPhone/iPad“. Aus iCloud abrufen: Wählt „Stattdessen Daten von iCloud abrufen“, meldet euch mit eurerApple-ID an, wählt die gewünschten Inhalte und tippt auf „Importieren“.

Übertragung per Kabel: die schnelle Variante

Schnell und ohne Internetverbindung funktioniert der Datentransfer per Kabel:

Geräte verbinden: Nutzt ein Lightning-auf-USB-C-Kabel um iPhone und Samsung zu verbinden. Vertrauen bestätigen: Tippt auf dem iPhone auf „Vertrauen“ und auf dem Samsung-Gerät auf „Weiter“. Inhalte auswählen: Wählt die Daten, die übertragen werden sollen, und tippt auf „Übertragen“. Fertigstellen: Nach Abschluss „Fertig“ auf dem Samsung-Gerät und „Schließen“ auf dem iPhone tippen.

Datenübertragung per Computer: mit iTunes-Backup umziehen

Diese Variante ist praktisch, wenn ihr euer iPhone-Backup lokal gespeichert habt:

iPhone sichern: Öffnet iTunes, verbindet das iPhone und wählt „iPhone-Backup verschlüsseln / Dieser Computer / Jetzt sichern“. Smart Switch für PC/Mac: Ladet die Software herunter, installiert und startet sie. Backup wiederherstellen: Wählt in Smart Switch „Wiederherstellen / Von iTunes sichern“, sucht die gewünschte Sicherung aus und startet den Transfer.

WhatsApp-Daten übertragen: Das müsst ihr beachten

Wenn ihr eure WhatsApp-Chats vom iPhone auf ein Samsung-Gerät übertragen wollt, muss euer Smartphone ein paar technische Voraussetzungen erfüllen:

Wichtig ist, dass ihr die aktuelle Smart-Switch-Version 3.7.21.5 oder neuer nutzt.

nutzt. Auch WhatsApp selbst muss auf beiden Geräten aktuell sein – auf dem iPhone mindestens Version 2.21.160.13, auf dem Samsung-Smartphone mindestens 2.21.16.16.

Falls ihr WhatsApp auf dem Galaxy-Gerät schon vor der Wiederherstellung verwendet habt, funktioniert die Übertragung nicht. Und ganz entscheidend: Der Chat-Transfer wird nur unterstützt, wenn ihr beide Geräte per Kabel miteinander verbindet.

Datenumzug ohne Stress: häufige Probleme und schnelle Lösungen

Beim Umstieg vom iPhone auf ein Samsung-Gerät können kleine Stolpersteine auftreten, doch viele davon lassen sich schnell beheben.

Ein typisches Beispiel: Videos, die auf iOS aufgenommen oder über MMS oder Notes verschickt wurden, liegen oft im MOV-Format vor. Da der Standard-Videoplayer von Samsung dieses Format nicht unterstützt, hilft hier eine zusätzliche Videoplayer-App aus dem Google Play Store, die MOV-Dateien abspielen kann.

Auch bei der Übertragung von Notizen gibt es Einschränkungen. Enthalten diese Bilder, werden sie in einigen Galaxy-Note-Apps nicht wiederhergestellt. Videos aus Notizen werden hingegen als separate Dateien gespeichert.

Wer iWork-Dokumente (Pages, Numbers, Keynote) mitnimmt, muss sie vorab in Microsoft-Office-Formate umwandeln. Dazu lädt man den iWorkConverter herunter: Entweder direkt über die Schaltfläche im Smart-Switch-Fenster, sobald ein solches Dokument erkannt wird, oder über den Galaxy Store.

Ein weiteres Problem kann bei einer Sicherung über das USB-OTG-Kabel auftreten: Bricht der Prozess ab, liegt das oft an einer verschlüsselten iTunes-Backup-Datei. In diesem Fall einfach das iPhone mit iTunes am PC verbinden, die Option „Encrypt“ deaktivieren und die Übertragung erneut starten.

Tipps für eine reibungslose Datenübertragung

Damit der Umzug von iPhone zu Samsung bei euch ohne Probleme klappt, lohnt sich etwas Vorbereitung.

Erstellt am besten vorab ein Backup – sowohl in der iCloud als auch lokal auf dem Computer – und prüft, ob euer Samsung-Gerät genügend freien Speicherplatz hat. Ladet beide Geräte vollständig auf, um Unterbrechungen durch leere Akkus zu vermeiden. Achtet außerdem darauf, dass sowohl iOS als auch Android auf dem neuesten Softwarestand sind.