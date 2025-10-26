Datenpower im Telekom-Netz: 180 GB für 100 € und congstar bietet noch ein Extra

Wer ein ganzes Jahr lang im besten deutschen Netz surfen möchte, ohne monatliche Kosten zu haben, sollte sich dieses Angebot ansehen. congstar bietet mit dem Prepaid Jahrespaket 180 GB für zwölf Monate zum Einmalpreis – und packt noch ein Extra obendrauf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Prepaid Jahrespaket mit flexibler Datennutzung

Das congstar Prepaid Jahrespaket vereint das Beste aus beiden Welten: Prepaid-Flexibilität ohne Vertragsbindung und volle Kostenkontrolle. Ihr bekommt 180 GB Datenvolumen für zwölf Monate, eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming inklusive Schweiz (zum Angebot bei congstar). Das Besondere: Das Datenvolumen könnt ihr flexibel über das Jahr verteilen – mal mehr, mal weniger, ganz nach Bedarf.

Anzeige

Der Clou ist das GB+-Feature: Jedes Jahr kommen automatisch 10 GB dazu, ohne Aufpreis. Im zweiten Jahr stehen euch also 190 GB zur Verfügung, im dritten Jahr 200 GB und so weiter. Ihr surft mit bis zu 25 MBit/s im 5G-Netz der Telekom.

Zum Angebot bei congstar

Die Details des Tarifs im Überblick

Netz: Telekom (5G)

Anbieter: congstar

Tarifname: Prepaid Jahrespaket

Datenvolumen + Speed: 180 GB/Jahr mit bis zu 25 MBit/s

Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze

Laufzeit: Prepaid (keine Vertragsbindung)

Zusätzliche Infos: EU-Roaming inklusive Schweiz, GB+ (jährlich 10 GB mehr), flexible Datennutzung

Einmalige Kosten: 0 Euro

Grundgebühr: 100 Euro einmalig für 12 Monate (entspricht etwa 8,33 Euro/Monat)

Anzeige

Für wen lohnt sich der Tarif?

Das Prepaid Jahrespaket ist ideal für Nutzer mit schwankender Datennutzung, die trotzdem das beste Netz wollen. Mit durchschnittlich 15 GB pro Monat seid ihr gut ausgestattet, könnt aber flexibel mehr verbrauchen, wenn ihr es braucht – etwa im Urlaub oder bei besonderen Projekten. Im WLAN-lastigen Alltag reicht das Volumen hingegen länger.

Besonders praktisch: Ihr zahlt einmal 100 Euro und habt das ganze Jahr Ruhe. Keine monatlichen Abbuchungen, keine lästigen Aufladungen. Mit umgerechnet etwa 55 Cent pro Gigabyte ist der Preis im Telekom-Netz sehr fair. Das wachsende Datenvolumen durch GB+ macht den Deal langfristig noch attraktiver. Plus: Bei Rufnummernmitnahme gibt es 10 Euro Bonus.

Zum Angebot bei congstar

Alternativen zum Tarif

Wer monatlich gleichmäßig surft, findet bei congstar auch klassische Prepaid-Tarife oder Postpaid-Angebote. Andere Anbieter bieten ähnliche Jahrespakete meist in schwächeren Netzen oder ohne die Flexibilität der Datennutzung.

Anzeige

Für Vielnutzer gibt es bei congstar auch größere Verträge, allerdings mit monatlichen Kosten. Nutzer, die weniger Datenvolumen benötigen, können zu kleineren Prepaid-Optionen greifen. Unser Tarif-Vergleich zeigt euch alle Angebote ohne Vertragsbindung auf einen Blick.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.