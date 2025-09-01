Dating-App Hinge: Wie und warum ihr Likes versendet

Auf der Dating-App Hinge beginnt ein potenzielles Match, indem ihr Likes verteilt oder erhaltet. Wie das geht und was ein Like bedeutet, erklären wir.

Likes bei Hinge: erster Schritt zum Match

Um Interesse an anderen App-Nutzern zu zeigen, kommt ihr bei Hinge nicht ohne Likes aus. Die funktionieren vom Prinzip her wie die Herzchen, die ihr auf Instagram und Co. verteilt. Allerdings besteht bei Hinge das Ziel, am Ende mit einem geeigneten Partner zu matchen. Über ein Like informiert ihr euer Gegenüber, dass euch das Profil oder ein spezieller Ausschnitt daraus gefällt.

Das Kuriose: Sobald ihr das Profil einer Person geliked habt, wird es euch solange nicht mehr angezeigt, bis auch euer Gegenüber das Like erwidert. Erst dann entsteht ein Match und ihr könnt Nachrichten austauschen.

So setzt ihr ein Like bei Hinge

Ein Like zu verteilen, ist kein Hexenwerk – gerade, wenn ihr das schon von Social Media-Plattformen kennt. Und so geht's:

1. Schaut euch die Profile in eurem Discover-Feed an.

an. 2. Tippt auf das Herz-Symbol bei einem bestimmten Foto, einer Sprachnachricht oder einem Flirt-Statement im Profil eines anderen Nutzers.

bei einem bestimmten Foto, einer Sprachnachricht oder einem Flirt-Statement im Profil eines anderen Nutzers. 3. Optional könnt ihr direkt zu dem Like einen Kommentar verfassen: Das wirkt nicht nur persönlicher, sondern erhöht die Chance, dass euch derjenige euch ebenfalls ein Like schickt.

Dort findet ihr erhaltene Likes

Erhofft ihr euch als Nutzer der App, selbst Likes zu bekommen, schaut ihr am besten nach dem Zähler bzw. Badge in der „Likes You“-Sektion.

1. In der App seht ihr anhand einer Nummer auf eurer Herz-Registerkarte , ob ein Like, mehrere Likes oder keines eingegangen ist.

, ob ein Like, mehrere Likes oder keines eingegangen ist. 2. Klickt ihr dort hinauf, sehr ihr, wer euch ein Like geschickt hat .

. 3. Ihr könnt euch entscheiden, ob daraus ein Match werden soll oder ihr das Like ignoriert.

Nutzt ihr die App kostenlos, seid ihr aber beim Thema Likes deutlich eingeschränkt.

Zusätzliche Kosten, um Likes zu sehen?

Grundsätzlich kann jeder von euch bei Hinge Likes erhalten und verteilen. Wer nicht bereit ist, für kostenpflichtige Abos von Hinge, nämlich Hinge+ oder HingeX zu zahlen, kann jedoch pro Tag nur eine begrenzte Anzahl an Likes nutzen. Laut roast.dating sind das acht Likes täglich. Zahlende Abonnenten können zudem alle eingegangenen Likes gleichzeitig sehen und gezielt nach eigenen Kriterien filtern, wie ihr auch auf der Hinge-Hilfeseite nachlesen könnt.