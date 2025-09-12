DB-Aktion: Bahn-Tickets 20 Prozent günstiger – aber nicht alle profitieren

Nur manche Zugreisende erhalten mehr Freiheiten.

Ab dem 15. September bietet die Bahn mit dem Flexpreis Young einen zeitlich begrenzten Tarif speziell für Fahrgäste unter 27 Jahren an. Er verspricht 20 Prozent Rabatt auf den regulären Flexpreis und volle Flexibilität bei der Zugwahl.

Flexpreis Young: Mehr Bahn-Freiheit für weniger Geld

Der neue Tarif gilt ausschließlich für die zweite Klasse und richtet sich an alle Bahn-Reisende zwischen 15 und 26 Jahren. Ausschlaggebend ist das Alter am Reisetag. Wer bis zum 13. Dezember 2025 bucht, kann mit dem Tarif 20 Prozent günstiger flexibel unterwegs sein. Der große Vorteil besteht darin, dass es wie beim herkömmlichen Flexpreis keine Zugbindung gibt. Reisende können am gewählten Tag jeden beliebigen Zug nutzen.

Eine weitere Sparmöglichkeit ergibt sich in Kombination mit BahnCards. Mit einer BahnCard 25 oder 50 sinkt der Preis der neuen Flex-Tickets zusätzlich. Im Flexpreis Young ist auch das City-Ticket für die Weiterfahrt in über 130 Städten enthalten. Eine Sitzplatzreservierung ist nicht inklusive, kann aber separat hinzugebucht werden. (Quelle: Deutsche Bahn)

Bahn: Flexpreis Young nur kurze Zeit verfügbar

Das Ticket ist nur bis zum 14. Oktober 2025 buchbar. Für Stornierungen gelten kulante Regeln. Bis einen Tag vor Fahrtantritt lassen sich Tickets kostenlos zurückgeben, erst danach fällt eine Gebühr von 30 Euro an. Digitale Fahrkarten lassen sich zudem innerhalb von drei Stunden nach dem Kauf und unabhängig vom Reisedatum kostenfrei stornieren.

Mit dem neuen Angebot will die Deutsche Bahn jungen Fahrgästen ein flexibles und günstiges Reisen ermöglichen. Wer zwischen Schule, Studium oder Job öfter unterwegs ist, hat damit zumindest für eine gewisse Zeit die Möglichkeit, deutlich günstigere und flexiblere Tickets zu erhalten.