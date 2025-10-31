DeepL Pro: Was kann der kostenpflichtige Übersetzer?

Mit der Pro-Version von DeepL habt ihr mehr Zeichen und Funktionen zur Verfügung. Was sie im Vergleich zur Basis-Version kann und ob sie sich lohnt, erfahrt ihr von uns.

Welche Funktionen hat DeepL Pro?

Mit DeepL könnt ihr Übersetzungen in wenigen Sekunden umsetzen. Euch stehen mehr als 30 Sprachen zur Verfügung, das Tool gibt es online oder per Windows- und MacOS-App.

Mit der Basis-Version stehen euch rudimentäre Basics zur Verfügung. Ihr könnt bis zu 1.500 Zeichen übersetzen und nach kostenloser Registrierung sogar bis zu drei Dokumente pro Monat. Wenn euch das nicht reicht oder ihr DeepL professionell nutzt, gibt es die Möglichkeit auf „Pro“ upzugraden. Dafür stehen euch mehrere Versionen zur Verfügung.

DeepL Individual für professionelle Übersetzungen

„Individual“ ist die günstigste Upgrade-Option für DeepL und kostet euch 7,49 Euro pro Monat (bei jährlicher Abrechnung). Ihr könnt den Modus kostenlos für 30 Tage testen, wenn ihr nicht kündigt, wandelt es sich in ein Abo um. Zur Verfügung stehen euch:

Alle Vorteile der kostenlosen Version

Übersetzung von 300.000 Zeichen jeden Monat

Übersetzung von drei Dokumenten im Monat

Übersetzung von ganzen Seiten

Wollt ihr DeepL Individual monatlich bezahlen, kostet euch die Version 8,99 Euro pro Monat, ist dafür aber jederzeit flexibel kündbar.

DeepL Team für mehrere Personen und Teams

Das nächst teurere Upgrade ist „DeepL Team“ und kostet euch 24,99 Euro pro Monat (bei jährlicher Abrechnung). Auch hier könnt ihr 30 Tage lang umsonst testen, ob das Tool zu euch passt. Die Vorteile von „DeepL Individual“ sind integriert, außerdem stehen euch folgende Funktionen zur Verfügung:

Übersetzung von 1.000.000 Zeichen jeden Monat

20 Dokumente übersetzbar

Massenübersetzungen ganzer Dateien

Speicherfunktion für zehn Übersetzungen

Erstellung von fünf Glossaren mit jeweils 100 Eintragungen

Verwaltung von Glossaren

Integration in CAT-Tools möglich

Verbesserte Kontext-Übersetzung mit Clarify

Teamverwaltung und Statistiken

Single Sign-on für mehr Sicherheit

Bei monatlicher Bezahlung kostet euch die beliebteste Option von DeepL 29,99 Euro/Monat und ist jederzeit kündbar.

DeepL Business für Unternehmen

Die Version „DeepL Business“ richtet sich primär an Unternehmen, ist aber auch für Freelancer mit hohem Bedarf an Übersetzungen geeignet. Ihr könnt diese Version mit unbegrenzter Nutzeranzahl verwenden und habt alle Vorteile der Versionen Plus und Team mit an Bord. Pro Monat kostet euch das Tools 49,99 Euro bei jährlicher Zahlung und 59,99 Euro bei monatlicher Zahlung. Diese Funktionen kommen dazu:

Unbegrenzte Zeichenanzahl bei Übersetzungen

100 Dokumente pro Monat übersetzbar

Unbegrenzte Speicherfunktion

250 Glossare mit unbegrenzter Eintragszahl

Domainverwaltung

Zugang zu DeepL Write Pro

Garantierte Verfügbarkeit von 99 Prozent

Das Modell „Enterprise“ ist die höchste Upgrade-Stufe und ist online nicht einfach buchbar. Hierfür müsst ihr Kontakt zu DeepL aufnehmen und euer individuelles Paket besprechen. Ihr bekommt ein auf euch zugeschnittenes Angebot mit passenden Funktionen.

So nutzt ihr DeepL Pro per App oder im Web

Um euren 30-tägigen Testzugang bei DeepL Pro zu aktivieren, meldet ihr euch auf der Website an und beantragt den kostenlosen Pro-Zugang. Ihr müsst spätestens nach Ablauf der Zeit kündigen, sonst wandelt sich euer Abo automatisch um.

Um eure Pro-Version im Web zu starten, meldet ihr euch einfach über die DeepL Homepage an und navigiert dann zu den Probe-Abos. Das funktioniert auch ähnlich in der App.

Übrigens: Falls ihr euch für das Enterprise-Modell von DeepL entscheidet, könnt ihr nicht kostenlos testen. Diese Option steht euch nur für die beiden preisgünstigsten Pro-Versionen zur Verfügung.