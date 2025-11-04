DeepL-Übersetzer kostenlos: Was kann die Version?

Um Texte in eine andere Sprache zu übersetzen, findet ihr im Netz viele Tools. DeepL hat sich durch präzise Ergebnisse und viele Funktionen an die Spitze empor gearbeitet. Aber was kann die kostenlose Version?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ist DeepL kostenlos?

Ihr könnt das Übersetzungstool DeepL kostenlos und ohne Anmeldung nutzen, seid dabei aber eingeschränkt. Pro Anfrage könnt ihr 1.500 Zeichen übersetzen lassen, wollt ihr mehr, müsst ihr eine neue Anfrage starten. Habt ihr ein kostenloses Konto bei DeepL angemeldet, könnt ihr bis zu 5.000 Zeichen übersetzen.

Anzeige

Anfang 2023 standen euch für die kostenlose Übersetzung ohne Registrierung noch 3.000 Zeichen zur Verfügung, doch DeepL hat gekürzt. Ziel ist es, euch über eine Anmeldung irgendwann zur Pro-Version zu überführen.

Das macht aber nur dann Sinn, wenn ihr das Übersetzungstool auch wirklich nutzt. Als Pro-Nutzer stehen euch deutlich mehr Funktionen zur Verfügung und ihr habt mehr Umfang bei den Übersetzungen.

Gut zu wissen: Auch Dokumentenübersetzungen funktionieren in der kostenlosen DeepL-Version, allerdings seid ihr auch hier stark limitiert. Maximal dürft ihr drei Dokumente pro Monat übersetzen, wobei eine Datei nicht mehr als fünf MB mitbringen darf.

So nutzt ihr DeepL kostenlos

Für kostenlose Übersetzungsanfragen könnt ihr entweder die Web-Version nutzen oder euch die kostenlose App für macOS oder Windows herunterladen. Android-Nutzer müssen mit der mobilen App Vorlieb nehmen.

DeepL Windows-App herunterladen

DeepL für Mac herunterladen

Die App hat den Vorteil, dass ihr Texte auch direkt per Sprachaufnahme übersetzen könnt. Text-to-Speech steht euch aber als Gratisnutzer wieder nur eingeschränkt zur Verfügung. Mittlerweile könnt ihr für eure Übersetzungen aber auch andere KI-Tools verwenden. Gemini punktet aktuell gerade mit der Live-Übersetzungsfunktion!

Anzeige

Im Video seht ihr, wie Google Meet Sprache live übersetzt.

DeepL kostenlos vs. Pro-Version

Funktion DeepL kostenlos DeepL Pro Zeichenbegrenzung 1.500 ohne Konto, 5.000 mit Konto unbegrenzt Sprachen 30 + 30 + Dokumentenübersetzung 3 Dokumente pro Monat unbegrenzt, große Dateien möglich Glossarfunktion Wenige Basis-Glossare erstellbar unbegrenzte Glossare verfügbar Synonyme Per App verfügbar verfügbar und erweitert API-Nutzung nicht verfügbar für Entwickler Datenschutz nicht für vertrauliche Texte geeignet Ja Werbung Ja Nein Geeignet für Privatgebrauch kommerzielle und professionelle Nutzung

Anzeige

Was kostet DeepL Pro?

Für Vielnutzer lohnt sich das Upgrade zu DeepL Pro in vielen Fällen, denn wie euch die Tabelle zeigt, bekommt ihr jede Menge Extrafunktionen. Die günstigste Option ist DeepL Individual für Einzelpersonen. Ihr könnt für 7,49 Euro pro Monat 300.000 Zeichen monatlich und drei Dokumente übersetzen.

Wollt ihr noch mehr, müsst ihr euch für „Team“ entscheiden. Diese Option kostet euch 24,99 Euro pro Monat und kann von einer unbegrenzten Personenanzahl genutzt werden. Bis zu 1.000.000 Zeichen könnt ihr damit pro Monat übersetzen. Die beiden Upgrades „Business“ und „Enterprise“ sind primär Unternehmen vorbehalten und lohnen sich für den Privatgebrauch nie.

Ihr könnt auswählen, ob ihr monatlich oder jährlich zahlt, außerdem könnt ihr DeepL Pro einen Monat lang kostenlos nutzen.

Ob ihr das Upgrade wirklich braucht, testet ihr am besten während der 30 Gratistage. Vergesst nicht zu kündigen, denn sonst verlängert sich euer Abo. Ab der Business-Version habt ihr Zugriff auf weitere DeepL-Tools wie Write Pro.