DeepSeek Bilder generieren: So nutzt ihr die KI aus China

KI-generierte Bilder fluten das Internet, manchmal fällt es schwer, sie von realen Aufnahmen zu unterscheiden. Wir verraten, wie DeepSeek Bilder generiert.

So generiert ihr Bilder mit DeepSeek

Bei ChatGPT gebt ihr einfach den Prompt ein und schon produziert die KI ein Bild. Manchmal trifft es euren Geschmack, häufiger fehlen aber Details und Überarbeitungen sind nötig.

DeepSeek selbst kann keine Bilder generieren, euch aber dabei behilflich sein. Ihr gebt euren Bildwunsch ungefiltert und möglichst klar ein, die KI erstellt dann für euch einen Prompt.

DeepSeek kann keine Bilder generieren. (© Screenshot GIGA)

Wie ihr an meinem Screenshot seht, habe ich es ausprobiert und erhielt von DeepSeek im Anschluss einen Prompt, den ich in ChatGPT angewendet habe. Der generierte Prompt ist nicht auf eine KI beschränkt, ihr könnt ihn auch für Midjourney und andere KIs mit Bildgenerator nutzen.

Schaut euch an, was ChatGPT aus dem von DeepSeek erstellten Prompt gezaubert hat:

ChatGPT generiert Bild durch Prompt von DeepSeek (© Screenshot GIGA)

Welche Bildgeneratoren eignen sich für DeepSeek-Prompts?

Eure von DeepSeek erstellten Prompts könnt ihr in jeden Bildgenerator eingeben. Die Qualität hängt von der gewählten Software ab. Zu den beliebtesten Optionen gehört Midjourney, denn der Service generiert euch in rund 20 Sekunden Bilder in hoher Qualität. Dahinter stecken die KI-Modelle Niji und Midjourney. Weitere Alternativen sind:

Dall-E 3 mit hoher Qualität auf Basis von DALL-E 3

Neuroflash mit mittlerer Qualität auf Basis von Stable Diffusion und DALL-E 3

Adobe Firefly mit hoher Qualität auf Basis von Firefly Image Modell

Canva mit mittlerer Qualität auf Basis von Stable Diffusion

Brauche ich DeepSeek für gute Bilder?

DeepSeek selbst generiert euch keine Bilder, sondern hilft euch nur bei der Suche nach einem guten Prompt. Theoretisch könntet ihr hier aber auch ChatGPT oder Gemini um Hilfe bitten oder ihr verwendet einen Prompts-Generator.

Wie ihr seht, lässt sich ein passendes Bild auch mit ChatGPT in der Version 5.0 erstellen. Welches Programm ihr nutzt, hängt von euren Ansprüchen ab. Komplexe Prompts gelingen bei Midjourney am besten, einfache Prompts lassen sich von DALL-E 3 und ChatGPT einfach umsetzen.