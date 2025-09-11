DeepSeek ohne Anmeldung nutzen: Funktioniert Chinas KI ohne Account?

Perplexity, ChatGPT und nun sogar Gemini haben etwas gemeinsam. Sie alle lassen sich ohne Anmeldung nutzen. Gilt das auch für DeepSeek?

Kann man DeepSeek ohne Anmeldung nutzen?

Eine herbe Enttäuscht für alle, die ihre Daten privat halten wollen. DeepSeek ist ohne Anmeldung nicht nutzbar. Öffnet ihr die Website von DeepSeek, werdet ihr gebeten, euch einzuloggen oder anzumelden. Wer ein Google-Konto hat, kann sich darüber einfach mit der KI verbinden.

DeepSeek weist darauf hin, dass nur der Login per E-Mail, Google oder einer Rufnummer mit Vorwahl +86 (China) erlaubt ist. Ohne kostenlose Anmeldung kommt ihr nicht rein.

Ihr habt gar keinen Bock auf KI? Erfahrt im nachfolgenden Video, wie ihr Google ohne KI-Ergebnisse nutzen könnt.

DeepSeek steht euch kostenlos zur Verfügung

Wenn ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse oder eurem Google-Konto anmelden müsst, kostet euch der DeepSeek-Test kein Geld. Über die Anmeldeseite könnt ihr euch in wenigen Minuten einloggen und dann kostenlos auf den Chatbot zugreifen.

Ihr braucht eine gültige E-Mail-Adresse, da ihr den empfangenen Code bestätigen müsst. Wollt ihr euren Google-Account oder die private E-Mail-Adresse nicht nutzen, legt euch eine Wegwerf-E-Mail-Adresse an. Das ist besonders praktisch, wenn ihr DeepSeek ohnehin nur mal kurz ausprobieren wollt.

DeepSeek per Handy nutzen

Alternativ zur Desktop-Version könnt ihr DeepSeek auch per Smartphone ausprobieren. Der KI-Assistent steht euch sowohl für Android als auch für iOS zum Download zur Verfügung. Auch hier müsst ihr euch kurz anmelden, wenn ihr kostenlos auf den Bot zugreifen wollt.

DeepSeek im PlayStore herunterladen.

DeepSeek im AppStore herunterladen.

DeepSeek V3 in Deutschland kostenfrei ausprobieren

Den klassischen Chatbot DeepSeek könnt ihr in Deutschland nicht kostenlos ausprobieren. Wenn ihr aber DeepSeek-Vibes ohne Registrierung schnuppern wollt, steht euch das Modell DeepSeek V3 im Netz kostenlos und ohne Anmeldung zur Verfügung (bei DeepSeek testen).

Es handelt sich um eine von DeepSeek entwickelte Version für Deutschland, die ihr nach Belieben verwenden könnt. Beachtet, dass die Trainingsdaten nur bis 2023 aktualisiert wurden, diese KI wird euch keine aktuellen Wetterdaten liefern und auch nicht über die amtierende Bundesregierung mit euch plaudern.

Wollt ihr eure Chats abspeichern, gelangt ihr wieder auf die Hauptseite von DeepSeek, wo ihr euch registrieren müsst. Testen funktioniert wunderbar, langfristiges Arbeiten mit DeepSeek ist aber nur mit einer Anmeldung möglich.