„Deez Nuts“?: Was bedeutet das in der Jugendsprache?

In Social-Media-Plattformen wie X, Instagram oder TikTok tauchen immer wieder merkwürdige Begriffe auf. So könnt ihr auf den Ausdruck „deez nuts“ stoßen und euch fragen, was das bedeutet.

„Deez nuts“: Was bedeutet das?

„Deez Nuts“ ist ein vulgär-humorvoller Slangausdruck aus dem englischen Sprachraum. „Deez“ steht eigentlich für „these“, also diese. „Nuts“ sind hingegen „Nüsse“. Wörtlich übersetzt heißt „deez nuts“ also „diese Nüsse“. Gemeint sind dabei jedoch nicht essbare Nüsse, sondern umgangssprachlich die männlichen Hoden. In der Jugendsprache dient der Ausdruck als Scherz oder Pointe, oft als unerwartete Antwort auf eine scheinbar normale Frage oder Aussage.

Der Ausdruck wird in der Jugendsprache also als humorvolle Falle eingesetzt. Typisch ist etwa ein Dialog wie:

„Kennst du eigentlich Deez?“

„Deez wer?“

„DEEZ NUTS!“

Das Ziel ist es, jemanden auflaufen zu lassen, ähnlich wie bei anderen Pranks oder Wortspielen, etwa der Frage nach „Gofak“. Die Wirkung entsteht durch den Überraschungseffekt und die zweideutige Natur des Ausdrucks.

Woher kommt der Ausdruck?

„Deez Nuts“ ist kein Wort mit tiefgründiger Bedeutung, sondern Teil eines humoristischen Internettrends. Es steht sinnbildlich für die Art von Humor, die in Memes, TikToks oder viralen Videos beliebt ist: schockierend, absurd, grenzwertig, in der richtigen Situation aber schlichtweg lustig.

Die Wurzeln des Ausdrucks reichen zurück in die 1990er-Jahre. Er wurde erstmals durch den Rapper Dr. Dre populär, der in seinem Song „Deeez Nuuuts“ (1992) einen Sketch-artigen Dialog mit dieser Pointe einbaute.

Richtig viral ging der Spruch jedoch durch ein Internet-Meme im Jahr 2015. In einem viralen Video ruft ein Mann jemanden an und beendet das Gespräch lautstark mit „Deez Nuts!“, was in sozialen Netzwerken millionenfach geteilt wurde. Schon seit 2007 gibt es zudem eine Hardcore-Band aus Australien mit diesem Namen. So hört sie sich an:

