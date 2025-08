Delivered Duty Paid (DDP): Was bedeutet das?

Bestellt ihr etwas aus dem Ausland, steht in den Lieferbedingungen des Online-Shops möglicherweise der Hinweis „Delivered Duty Paid“, kurz DDP. Was bedeutet das?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

DDP bedeutet auf Deutsch „Geliefert verzollt“

Wenn ein Verkäufer eine Ware unter DDP liefert, übernimmt er die volle Verantwortung für die Lieferung der Ware bis zum vereinbarten Bestimmungsort im Importland des Käufers (Quelle: UPS). Dazu gehören:

Transportkosten (See-, Luft- oder Straßentransport),

Versicherung (falls vereinbart),

Ausfuhrabfertigung,

Einfuhrzölle und -steuern,

sowie alle weiteren Gebühren, die beim Import anfallen können.

Der Käufer muss in diesem Fall lediglich die Ware am vereinbarten Ort in Empfang nehmen, ohne sich um Zollformalitäten oder zusätzliche Gebühren kümmern zu müssen. Das Risiko und die Kosten liegen also vollständig beim Verkäufer bis zur finalen Zustellung. "Delivered Duty Paid" ist eine sehr käuferfreundliche Lieferbedingung, die im internationalen Handel oft dann genutzt wird, wenn der Verkäufer über gute Logistikkenntnisse und ein Netzwerk im Zielland verfügt. Sie sorgt für Klarheit, kann jedoch für den Verkäufer risikoreich und teuer werden.

Anzeige

Beispiel für DDP

Ein deutsches Unternehmen verkauft Maschinen an einen Kunden in Brasilien. Der Kaufvertrag enthält die Klausel "DDP São Paulo". Das bedeutet: Der deutsche Verkäufer organisiert und bezahlt den Transport, kümmert sich um die Ausfuhrformalitäten in Deutschland und die Einfuhrformalitäten in Brasilien (einschließlich Zoll und Steuern) und liefert die Ware direkt an den Käufer in São Paulo.

Vorteile und Nachteile von „Delivered Duty Paid“

Für den Käufer

Vorteil: Minimale Verantwortung und Planung nötig.

Nachteil: Geringe Kontrolle über Transportkosten und -bedingungen.

Für den Verkäufer

Vorteil: Höhere Attraktivität für internationale Käufer.

Nachteil: Höheres Risiko und mehr Aufwand, insbesondere bei komplexen Zollverfahren.

Der Begriff "Delivered Duty Paid" (DDP) stammt aus dem internationalen Handel und ist eine von insgesamt elf Klauseln der Incoterms (International Commercial Terms), die von der Internationalen Handelskammer (ICC) herausgegeben werden (mehr dazu bei der IHK Nord Westfalen). Die Incoterms regeln die Rechte und Pflichten von Käufern und Verkäufern im grenzüberschreitenden Warenverkehr und legen fest, wer welche Kosten, Risiken und Pflichten übernimmt.

Anzeige

Bei uns erfahrt ihr auch, was die Hinweise „Customs clearance processing complete“ und „held by customs“ in einer Sendungsverfolgung heißen können.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.