„Delivered to Local Carrier“: Was bedeutet das in der Sendungsverfolgung?

Wenn ihr eine Sendung aus dem Ausland erwartet, taucht in der Sendungsverfolgung manchmal der Status „Delivered to Local Carrier“ auf. Was bedeutet das genau?

„Delivered to Local Carrier“: Das steckt dahinter

Der Begriff stammt aus dem internationalen Versand und bedeutet auf Deutsch übersetzt: „An den örtlichen Zusteller übergeben“. In diesem Moment wurde euer Paket vom internationalen Versanddienst wie USPS, China Post oder DHL Global Mail etc. an den regionalen Zustelldienst übergeben, der für die Zustellung in eurem Land verantwortlich ist. Ab diesem Zeitpunkt liegt das Paket also beispielsweise bei DHL, Hermes, DPD oder der Deutschen Post.

Das Paket wird dann in dessen Logistikzentrum eingescannt und für die Zustellung vorbereitet. Je nach Anbieter kann es sein, dass ihr jetzt eine neue Sendungsnummer benötigt, um die weitere Reise des Pakets zu verfolgen. In vielen Fällen wird die alte Nummer aber einfach weiterverwendet oder automatisch weitergeleitet.

Wie lange dauert es noch, bis zur Lieferung?

Das lässt sich nicht pauschal sagen. In der Regel erreicht euch die Sendung innerhalb weniger Tage, nachdem sie dem lokalen Zustelldienst übergeben wurde. Bei Verzögerungen kann es aber auch eine Woche oder länger dauern.

Was tun, wenn sich der Status nicht ändert?

Bleibt der Status über mehrere Tage gleich, solltet ihr zunächst abwarten, da es zu Verzögerungen bei der Aktualisierung kommen kann. Hakt danach beim Händler oder direkt beim lokalen Zustelldienst nach.

„Delivered to Local Carrier“ bedeutet aber in der Regel, dass euer Paket den langen internationalen Versand bereits hinter sich hat und in Deutschland angekommen ist. Es sollte also bald bei euch sein. Anders sieht es aus, wenn ein Status wie „Customs clearance processing complete“ oder „held by customs“ in der Sendungsverfolgung steht.