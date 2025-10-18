Delle im Kopf nach dem Zocken? Das steckt hinter „Headset Dent“

Viele Menschen, die regelmäßig ein großes Over-Ear-Headset tragen – etwa beim Arbeiten, Zocken oder Musikhören – bemerken nach längerer Nutzung eine Druckstelle oder leichte Vertiefung am Kopf. Kann das Tragen von Headsets langfristig den Kopf verformen?

Verursachen Headsets Dellen am Schädel?

Tatsächlich gibt es so ein Phänomen, das oft als „Headset-Delle“ oder im Englischen als „Headset Dent“ bezeichnet wird. Sie sieht manchmal aus wie eine kleine Kuhle oder hinterlässt einen Abdruck im Haar. Aber entstehen dadurch echte und dauerhafte Dellen im Schädel?

Nein – echte Dellen im Schädel entstehen durch ein Headset nicht. Der menschliche Schädel ist extrem stabil und lässt sich durch den Druck eines Kopfhörers nicht verformen. Auch die Ohrform wird nicht durch Kopfhörer beeinträchtigt.

Der menschliche Schädel ist extrem stabil und lässt sich durch den Druck eines Kopfhörers nicht verformen. Auch die Ohrform wird nicht durch Kopfhörer beeinträchtigt. Einer Studie zufolge braucht es einen Druck von mindestens 135 Kilogramm, um Verformungen am Schädel hervorzurufen.

Was man manchmal in sozialen Netzwerken sieht oder auch selber an sich bemerkt, ist keine Knochenverformung , sondern:

, sondern: eine vorübergehende Druckstelle in der Kopfhaut , verschobenes oder plattgedrücktes Haar , eventuell eine leichte Hautreizung durch zu viel Druck oder Wärme.



Nach einer kurzen Zeit verschwinden diese Spuren wieder vollständig. Das ist vergleichbar mit Abdrücken, die Brillen hin und wieder auf der Nase hinterlassen.

Kann es trotzdem unangenehm oder sogar gefährlich werden?

Auch wenn Headsets also den Kopf nicht verformen, kann ein übertriebener Einsatz trotzdem unangenehme Folgen haben. Längeres Tragen kann demnach zu Kopfschmerzen oder Druckgefühl führen, Hautreizungen oder Hitzestau unter den Ohrpolstern verursachen und bei sehr festem Sitz auch Schmerzen an der Kopfhaut auslösen. Das hat aber nichts mit echten Dellen zu tun und wird durch mechanischen Druck verursacht.

Wenn ihr glaubt, eine dauerhafte Delle im Schädel zu haben, liegt das fast immer an einer medizinischen Ursache und nicht an Kopfhörern. Bleibt eine Vertiefung länger als einen Tag, solltet ihr sicherheitshalber einen Arzt aufsuchen.

Tipps zur Vorbeugung

Um unangenehme Folgen durch Headsets zu vermeiden, solltet ihr Folgendes beachten:

Tragepausen einlegen: Alle 1 bis 2 Stunden das Headset kurz abnehmen. Bügel lockern: Achte auf ein Modell mit verstellbarem Kopfbügel oder weicher Polsterung. Leichte Bauweise wählen: Besonders bei Gaming-Headsets gibt es Modelle unter 300 g. Haarpflege: Ein bisschen Volumenpuder oder Trocken-Shampoo hilft gegen plattgedrückte Haare (bei Amazon ansehen).

