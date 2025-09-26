Den Kontostand der Sachbezugskarte im Blick: So kommt ihr zur Guthabenabfrage

Ihr nutzt die Sachbezugskarte über euren Arbeitgeber und wollt wissen, wie ihr den aktuellen Kontostand und alle Umsätze einsehen könnt? Wir zeigen euch, welche Möglichkeiten ihr habt und worauf ihr achten müsst.
Ihr nutzt die Sachbezugskarte erst seit Kurzem?
Für alle unter euch, die gerade erst mit der Sachbezugskarte starten, erklären wir zunächst die wichtigsten Fakten im kompakten Überblick.
Die Sachbezugskarte ist ein moderner Benefit, den Unternehmen als Bonus für ihre Mitarbeiter bereitstellen können. Ihr erhaltet monatlich eine steuerfreie Gutschrift auf die Karte und könnt dieses Guthaben bei teilnehmenden Händlern einsetzen.
Je nachdem, wie die Karte konfiguriert ist, wählt ihr entweder einen Wunschhändler aus, bei dem ihr dann deutschlandweit einkaufen könnt, oder ihr dürft bei allen Mastercard-Akzeptanzstellen innerhalb einer festgelegten Region mit der Sachbezugskarte bezahlen.
Gut zu wissen: Onlineshopping ist nur mit der Wunschhändlerkarte möglich und nur in deutschen Shops. Einkäufe bei Amazon sind nicht möglich.
So prüft ihr den Kontostand eurer Sachbezugskarte
Um das Guthaben und die Umsätze auf eurer Sachbezugskarte zu überprüfen, stehen euch zwei Wege zur Verfügung:
Die Nutzung der VIMpay-App oder das Webportal des Anbieters. Beide Möglichkeiten sind schnell zugänglich, intuitiv bedienbar und ihr erhaltet übersichtlich alle wichtigen Finanzdaten zur Sachbezugskarte.
Den Kontostand der Sachbezugskarte per VIMpay-App abfragen
Habt ihr eure Sachbezugskarte in der VIMpay-App eingerichtet, könnt ihr jederzeit Guthaben und Umsätze abfragen. Tippt dazu einfach auf das Feld „Umsätze“ im blauen Sachbezugkarten-Segment.
Hier werden euch alle aktuellen Transaktionen und der Saldo angezeigt und ihr behaltet auch unterwegs den vollen Überblick.
Umsätze im Webportal anzeigen lassen
Alternativ loggt ihr euch ins Webportal mit eurer Kartennummer und der PIN ein. Bei digitalen Sachbezugskarten erfolgt der Login über die E-Mail-Adresse, die ihr bei der Registrierung angegeben habt. So greift ihr ebenfalls jederzeit sicher auf den Kontostand und die Umsätze zu.
Ihr wollt wissen, wie ihr eure Finanzen online optimal schützen könnt? Im Video zeigen wir euch, wie ihr bei allen Transaktionen auf der sicheren Seite bleibt.
Extra-Tipp: Push-Benachrichtigungen für mehr Überblick
Ihr möchtet direkt informiert werden, wenn sich Guthaben oder Umsätze verändern?
Dann aktiviert die Push-Benachrichtigungen in der VIMpay-App. In den App-Einstellungen findet ihr den Bereich „Mitteilungen“. Dort könnt ihr die Benachrichtigungsfunktion einschalten.
Support und Hilfe: So erreicht ihr das Team
Bei Fragen oder Problemen rund um eure Sachbezugskarte steht euch der Support montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Verfügung. Folgende Kontaktmöglichkeiten stehen euch zur Verfügung:
- E-Mail: Sachbezugskarte@PayCenter.de
- Kontaktformular
- 24-Stunden-Chatbot auf der Website
- Speziell für Fragen zur VIMpay-App: integrierter Support-Chat im „Hilfe-Bereich“ der App
Für häufig gestellte Fragen könnt ihr außerdem die umfangreichen FAQ Bereiche für die Sachbezugskarte und die VIMpay-App nutzen.