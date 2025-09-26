Den Kontostand der Sachbezugskarte im Blick: So kommt ihr zur Guthabenabfrage

Ihr nutzt die Sachbezugskarte über euren Arbeitgeber und wollt wissen, wie ihr den aktuellen Kontostand und alle Umsätze einsehen könnt? Wir zeigen euch, welche Möglichkeiten ihr habt und worauf ihr achten müsst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ihr nutzt die Sachbezugskarte erst seit Kurzem?

Für alle unter euch, die gerade erst mit der Sachbezugskarte starten, erklären wir zunächst die wichtigsten Fakten im kompakten Überblick.

Anzeige

Die Sachbezugskarte ist ein moderner Benefit, den Unternehmen als Bonus für ihre Mitarbeiter bereitstellen können. Ihr erhaltet monatlich eine steuerfreie Gutschrift auf die Karte und könnt dieses Guthaben bei teilnehmenden Händlern einsetzen.

Je nachdem, wie die Karte konfiguriert ist, wählt ihr entweder einen Wunschhändler aus, bei dem ihr dann deutschlandweit einkaufen könnt, oder ihr dürft bei allen Mastercard-Akzeptanzstellen innerhalb einer festgelegten Region mit der Sachbezugskarte bezahlen.

Gut zu wissen: Onlineshopping ist nur mit der Wunschhändlerkarte möglich und nur in deutschen Shops. Einkäufe bei Amazon sind nicht möglich.

So prüft ihr den Kontostand eurer Sachbezugskarte

Um das Guthaben und die Umsätze auf eurer Sachbezugskarte zu überprüfen, stehen euch zwei Wege zur Verfügung:

Die Nutzung der VIMpay-App oder das Webportal des Anbieters. Beide Möglichkeiten sind schnell zugänglich, intuitiv bedienbar und ihr erhaltet übersichtlich alle wichtigen Finanzdaten zur Sachbezugskarte.

Anzeige

Den Kontostand der Sachbezugskarte per VIMpay-App abfragen

Habt ihr eure Sachbezugskarte in der VIMpay-App eingerichtet, könnt ihr jederzeit Guthaben und Umsätze abfragen. Tippt dazu einfach auf das Feld „Umsätze“ im blauen Sachbezugkarten-Segment.

Hier werden euch alle aktuellen Transaktionen und der Saldo angezeigt und ihr behaltet auch unterwegs den vollen Überblick.

Umsätze im Webportal anzeigen lassen

Alternativ loggt ihr euch ins Webportal mit eurer Kartennummer und der PIN ein. Bei digitalen Sachbezugskarten erfolgt der Login über die E-Mail-Adresse, die ihr bei der Registrierung angegeben habt. So greift ihr ebenfalls jederzeit sicher auf den Kontostand und die Umsätze zu.

Ihr wollt wissen, wie ihr eure Finanzen online optimal schützen könnt? Im Video zeigen wir euch, wie ihr bei allen Transaktionen auf der sicheren Seite bleibt.

Anzeige

Extra-Tipp: Push-Benachrichtigungen für mehr Überblick

Ihr möchtet direkt informiert werden, wenn sich Guthaben oder Umsätze verändern?

Dann aktiviert die Push-Benachrichtigungen in der VIMpay-App. In den App-Einstellungen findet ihr den Bereich „Mitteilungen“. Dort könnt ihr die Benachrichtigungsfunktion einschalten.

Support und Hilfe: So erreicht ihr das Team

Bei Fragen oder Problemen rund um eure Sachbezugskarte steht euch der Support montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr zur Verfügung. Folgende Kontaktmöglichkeiten stehen euch zur Verfügung:

E-Mail: Sachbezugskarte@PayCenter.de

Kontaktformular

24-Stunden-Chatbot auf der Website

Speziell für Fragen zur VIMpay-App: integrierter Support-Chat im „Hilfe-Bereich“ der App

Für häufig gestellte Fragen könnt ihr außerdem die umfangreichen FAQ Bereiche für die Sachbezugskarte und die VIMpay-App nutzen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.