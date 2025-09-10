Dende AI: Diese KI erleichtert Studis das Lernen

KI kann den Alltag erleichtern. Auch für Studierende gibt es eine KI, die das Lernen erleichtert. Die Rede ist von Dende AI.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das ist Dende AI

Dende gehört zu den digitalen Lernassistenten und basiert auf künstlicher Intelligenz. Studierende nutzen das System, um sich auf Prüfungen, Hausarbeiten und Tests vorzubereiten. Auch für Schüler und Berufstätige in Weiterbildungen oder Führerscheinanwärter ist Dende eine spannende Option.

Hier könnt ihr Dende testen

Einige Funktionen werdet ihr von anderen Systemen (mit und ohne KI) schon kennen. Dende vereint mehrere Lösungsansätze in einem Programm und dient euch daher als Allrounder beim Lernen. Das hier sind die Besonderheiten:

KI-Karteikarten-Generator: Bei dieser Funktion generiert der KI-Bot für euch Karteikarten, mit denen ihr wie damals beim Vokabelpauken Wiederholungen üben und im Langzeitgedächtnis abspeichern könnt.

Bei dieser Funktion generiert der KI-Bot für euch Karteikarten, mit denen ihr wie damals beim Vokabelpauken Wiederholungen üben und im Langzeitgedächtnis abspeichern könnt. KI-Quizgenerator: Ihr gebt Dende.ai eure Lernmaterialien (per PDF, Notizen oder digitalen Lehrbücher) und das System generiert für euch ein Multiple Choice Quiz. Zu jeder Antwort bekommt ihr direktes Feedback und erkennt eure Fehler auf einen Blick.

Ihr gebt Dende.ai eure Lernmaterialien (per PDF, Notizen oder digitalen Lehrbücher) und das System generiert für euch ein Multiple Choice Quiz. Zu jeder Antwort bekommt ihr direktes Feedback und erkennt eure Fehler auf einen Blick. Wiederlesefunktion: Sind Quizantworten falsch, schickt Dende euch zur Seite im Originaldokument, um euch nochmal nachlesen zu lassen. Durch das gezielte Suchen nach der richtigen Antwort vertieft ihr euer Wissen und lernt eure Schwachstellen kennen.

Sind Quizantworten falsch, schickt Dende euch zur Seite im Originaldokument, um euch nochmal nachlesen zu lassen. Durch das gezielte Suchen nach der richtigen Antwort vertieft ihr euer Wissen und lernt eure Schwachstellen kennen. Konzeptextraktion: Dende identifiziert aus euren Uploads Konzepte und Schlüsselfaktoren, die ihr zum Lernen braucht. Ihr habt so automatisch nur den Input zur Verfügung, der für eure nächste Klausur benötigt wird.

Anzeige

So könnt ihr Dende.ai für euch nutzen

Wenn ihr eure eigenen Erfahrungen sammeln wollt, müsst ihr euch bei Dende.ai registrieren. Ohne Anmeldung steht euch die KI nicht zur Verfügung. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Mit einem Google-Account könnt ihr euch im One-Klick-Verfahren anmelden.

So einfach funktioniert die Anmeldung bei Dende.ai. (© Screenshot GIGA via Dende AI)

Sobald ihr angemeldet seid, könnt ihr direkt mit dem ersten File-Upload beginnen. Ihr wählt das Dokument von eurem Rechner, ladet es hoch und Dende extrahiert für euch die wichtigsten Inhalte. Direkt danach startet ihr auch schon mit dem ersten Quiz und könnt euch durch die Fragen klicken.

Dende extrahiert die Daten aus dem hochgeladenen File. (© Screenshot GIGA via Dende AI)

Anzeige

Kostet Dende AI Geld?

Nach eurer Anmeldung könnt ihr kostenlos üben, aber keine weiteren Dateien hochladen. Ich habe zum Test einen eigenen Text von mir hochgeladen und Dende.ai hat mir gute Fragen gestellt. Nach zwei Durchgängen war dann aber schon Ende, ich konnte jede Frage problemlos beantworten. Um für eine Klausur zu lernen, reicht das nicht.

Willst du die volle Power von Dende nutzen, brauchst du ein Abo. Gezahlt wird wie online üblich mit PayPal, Visa, American Express oder Mastercard. Anders als bei ChatGPT und Co. zahlst du hier einen moderaten Preis. Mit 6,90 Euro pro Monat (Stand September 2025) bist du Mitglied mit zusätzlichen Funktionsmöglichkeiten:

Du kannst Konzepte in deinen Unterlagen zum Lernen entdecken.

Du bekommst Zugriff auf all deine Fragen, Antworten und Erklärungen zu Fragen.

Du kannst unbegrenzt Lehrmaterial hochladen.

Das sagen Nutzer über Dende AI

Wenn du die Upgrade-Seite von Dende.ai aufrufst, erscheinen (als kleine Motivationshilfe) darunter einige Bewertungen anderer Nutzer. Hier liest du tatsächlich nur Lobeshymnen auf den Anbieter und die Funktionen. Es werden die vielen Möglichkeiten zur Prüfungsvorbereitung hervorgehoben, immer wieder wird die Dankbarkeit gegenüber dem Entwickler betont.

Anzeige

Ein bisschen zu viel des Guten? Vielleicht! Aber in meinem Test fand ich Dende.ai durchaus nützlich. Beim Lernen spart es viel Zeit, wenn eine KI aus Unterlagen lernbare Quizze und Karteikarten zaubert. Da sich das Premium-Abo mit einem Klick kündigen lässt und günstig ist, kann Ausprobieren nicht schaden.