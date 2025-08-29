Der 2-in-1-Sessel von Lidl ist richtig cool – aber ich empfehle diese günstigere Alternative bei Amazon

Sessel und Bett in einem: Der 2-in-1-Schlafsessel von Lidl ist die Rettung, wenn der Besuch spontan über Nacht bleiben will. Doch der Discounter hat starke Konkurrenz. Denn bei Amazon gibt es eine günstigere Alternative, die flexibler ist, besser bewertet – und 20 Euro weniger kostet.

Der HappyHome-Schlafsessel von Lidl macht vieles richtig: Modernes Design, praktische Doppelfunktion und ein fairer Preis von 179 Euro (jetzt bei Lidl ansehen). Doch beim Vergleich fällt auf, dass Amazon eine noch bessere Alternative bereithält. Der Flexispot-Schlafsessel kostet nur 159,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) und bietet deutlich mehr Flexibilität bei gleichzeitig günstigerem Preis.

2-in-1-Schlafsessel ab 179,00 € 4-in-1-Schlafsessel ab 159,99 € Pro & Contra Mit verstellbarer Rückenlehne. Keine Montage notwendig. Verfügbar bei 179,00 € 159,99 €

Für wen lohnt sich der Flexispot-Sessel bei Amazon?

Preisbewusste Käufer, die das Maximum aus ihrem Budget herausholen und dabei auf Komfort nicht verzichten möchten

Nutzer kleiner Räume, die von den 6 verschiedenen Verstellpositionen profitieren und das kompakte Ottoman-Design schätzen

Käufer, die unbedingt vor Ort testen möchten, da Amazon-Bestellungen immer ein gewisses Risiko bergen

Der Flexispot Schlafsessel punktet ausgerechnet dort, wo der 2-in-1-Sessel von Lidl Schwächen zeigt: der Flexibilität. Während der Lidl-Sessel lediglich zwischen Sitz- und Liegeposition wechselt, bietet das Amazon-Modell 4 verschiedene Positionen. Der clevere Klick-Klack-Mechanismus ermöglicht eine stufenweise Anpassung von der aufrechten Sitzposition bis zur vollständig flachen Liegeposition. Damit ist er ideal für unterschiedliche Aktivitäten wie Lesen, Fernsehen oder Entspannen.

Besonders praktisch: Die Montage entfällt komplett. Der Flexispot ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Das kompakte Ottoman-Design nimmt weniger Platz ein als klassische Sessel und fügt sich dank des modernen Leinenstoffbezugs elegant in verschiedene Einrichtungsstile ein. Die robuste Stahlkonstruktion trägt dabei bis zu 300 Kilo – deutlich mehr als bei vergleichbaren Modellen.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Atmungsaktivität des Materials. Während Stoffbezüge oft zur Wärmeentwicklung neigen, sorgt der spezielle Leinenstoff für angenehme Belüftung auch bei längerer Nutzung. Die rutschfesten Fußpolster garantieren dabei sicheren Stand auf allen Bodenbelägen.

Amazon-Käufer loben Praktikabilität und Benutzerfreundlichkeit

Mit starken 4,6 von 5 Sternen übertrifft der Flexispot-Sessel sogar das gut bewertete Lidl-Modell. Käufer schätzen besonders die unkomplizierte Handhabung und das durchdachte Design. „Ich habe den Flexispot Sessel für das Zimmer meines Teenagers gekauft und bin absolut zufrieden“, berichtet ein Käufer. Er hebt hervor, dass der Sessel perfekt in die Ecke passe, ohne dabei zu viel Platz wegzunehmen.

