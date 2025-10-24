Der Bikergruß: Das steckt dahinter

Sicher habt ihr schon einmal beobachtet, wie sich zwei Motorradfahrer auf der Straße begegnen. Während sie aneinander vorbeifahren, heben sie die Hand und grüßen sich. Warum machen sie das?

Warum grüßen sich Motorradfahrer?

Der Bikergruß ist eine freundliche Geste, mit der Motorradfahrer ihre Solidarität und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl zeigen. Es ist ein modernes und aktuelles Symbol der Verbundenheit und des Respekts, unabhängig von Marke, Herkunft oder Fahrstil.

Dieses verbindende Element prägt die Motorradkultur weltweit. Die Biker wünschen sich damit gegenseitig eine gute Fahrt.

Woher kommt der Gruß?

Die Ursprünge des Bikergrußes liegen in den 1970er-Jahren. Der britische Motorradrennfahrer Barry Sheene (1950–2003) war bekannt dafür, das damals schon bekannte Victory-Zeichen zu zeigen. Der gefeierte Rennfahrer nutzte dieses Zeichen während seiner Siegesrunden, um sowohl seine Konkurrenten also auch das Publikum zu grüßen.

Besonders in der Rennszene fand das Zeichen großen Anklang, da es mit Zusammenhalt und Erfolg assoziiert wurde. Die Geste entwickelte sich schnell zu einem Markenzeichen, das von immer mehr Motorradfahrern übernommen wurde, um ihre Verbundenheit auf der Motorradgemeinschaft auszudrücken.

Wie grüßen sich Motorradfahrer richtig?

Es gibt keine festen Regeln für den Bikergruß, aber einige Konventionen, die sich durchgesetzt haben. So wird der Gruß stets mit der linken Hand ausgeführt, da sie im Rechtsverkehr besser zu sehen ist und die rechte Hand am Gasgriff bleiben kann.

Der Zeigefinger und der Mittelfinger werden meist zu einem V geformt, während die anderen Finger locker bleiben. Möglich ist aber auch das Anheben eines einzelnen Fingers oder von drei Fingern, ein einfaches Winken oder das Heben der ganzen Hand zum High Five.

Gegrüßt werden sollte natürlich nur, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Beim Überholen, auf Autobahnen oder bei schlechten Straßen- und Sichtverhältnissen wird in der Regel nicht gegrüßt. Auch unerfahrene Anfänger verzichten oft auf die Geste, um sich auf das Fahren zu konzentrieren.