  4. Der erotische Karpfenkalender – das schlüpfrige Weihnachtsgeschenk

Marco Kratzenberg
3 min Lesezeit
Eine Frau mit braunen Haaren und ernstem Blick hält einen großen Fisch im Wasser. Über ihr sind die Worte "CARP CALENDAR 2026" und eine stilisierte Zeichnung eines Karpfens zu sehen.
Jede Menge Karpfen und störenderweise auch leicht oder gar nicht bekleidete Mädchen. (© Amazon / Carponizer / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Ihr braucht einen Karpfenkalender! Nur wisst ihr es noch nicht. Ihr habt richtig gelesen: Einen erotischen Karpfenkalender – mit nackten Karpfen… unter anderem. Bei X (Twitter) ist er jedenfalls jedes Jahr wieder eine der Top-Weihnachtsgeschenk-Empfehlungen.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Wo gibt’s den Karpfenkalender?
  2. 2.Twitter (aka X) liebt den Karpfenkalender – nicht nur zu Weihnachten:
  3. 3.Was ist ein erotischer Karpfenkalender?

Bei einem Seniorenkalender sind die Zahlen besonders groß. Ein Auto- oder Baggerkalender enthält Autos oder Bagger. Die Bilder auf einem Karpfenkalender enthalten Karpfen. Es ist ja nicht so, dass jeder Karpfen gleich aussieht. Da gibt es Riesendinger. Und damit auch andere Leute den Karpfen kaufen, werden die Hauptdarsteller von ansehnlichen jungen Frauen in die Kamera gehalten. Allerdings haben die aus irgendeinem nicht erklärbaren Grunde meist nichts an! Trotzdem ist der Karpfenkalender nicht nur bei Anglern beliebt.

Anzeige

Wo gibt’s den Karpfenkalender?

Ihr könnt den Karpfenkalender bei Amazon bestellen und euch vorab schon mal über die Bewertungen amüsieren. Die Käufer sind durchweg begeistert.

original Carponizer Karpfenkalender 2026 - Angelkalender - carp fishing calendar Wandkalender
16,95 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 11:10 Uhr

So meinte ein Kunde zum Beispiel zum 2025er-Kalender:

Der Kalender hängt in unserer 4er WG in der Küche. Morgens ist er ein echter Hingucker und versüßt einem den Kaffee. Besucher und Freunde sprechen uns regelmäßig auf die prächtigen und prallen Karpfen an.
Anzeige

Und auch Max gefallen die Kalender:

Fantastisch! Tolle pralle Dinger die zum täglichen bewundern animieren. Feuchte nasse Körper mit tollen Hintergründen. Nur die nackten Frauen stören etwas...
Dennoch Erotik pur.

Rezensemann hat zwar ebenfalls 5 Sterne vergeben, ist allerdings nicht ganz zufrieden:

Prächtige Leiber, pralle Münder und viel nackte, nasse Haut! Der Carponizer erotischer Karpfenkalender hält, was er verspricht und auch in diesem Jahr wird er mir den Tag schon am Morgen mit einem angenehmen Blubbern an der Bauchflosse versüßen: Was die nackten Weiber allerdings auf den sonst schönen Fotos sollen, erschließt sich mir nicht ganz. ^^

Und Dietrich hat auch ein Problem mit den fotografierten Karpfen:

Toll für alle Hetero Angler

Ein bisschen zweifelhaft ist allerdings diese Bewertung:

Sehr viel Wissenswertes über Fische

Twitter (aka X) liebt den Karpfenkalender – nicht nur zu Weihnachten:

Andere bezweifeln das Produkt allerdings:

Der Karpfenkalender ist übrigens auch in unserer Bilderstrecke der absolut sinnfreien Amazon-Produkte zu finden:

14 sinnfreie Produkte, die man auf Amazon kaufen kann
Bilderstrecke starten(15 Bilder)
14 sinnfreie Produkte, die man auf Amazon kaufen kann
Anzeige

Was ist ein erotischer Karpfenkalender?

Irgendwann dachte sich wohl jemand: „Wenn man Kalender mit muskulösen, halb bekleideten Feuerwehrmännern neben Löschwagen verkaufen kann, einige Leute Kalender mit Fischen kaufen und viele Kalender mit nackten Frauen kaufen, dann kann man das Konzept doch kopieren. Ich verkaufe jetzt Kalender mit Karpfen – und nackten Frauen.“

© GIGA / Amazon

Offenbar funktioniert die Geschäftsidee, denn der Karpfenkalender ist bei Amazon Kult in der Rubrik Erotikkalender. Nicht bekannt ist allerdings, ob er diese Position auch bei den Tierkalendern hat. Platz 2 nimmt übrigens ein Kalender mit nackigen Muskelmännern ein und die mangelhaft bekleideten (Arbeitssicherheit!) Automechanikerinnen folgen erst auf Platz 7.

Lesenswert

Den erotischen Karpfenkalender gibt es jedes Jahr in einer Neuauflage, sodass ihr euch jederzeit an frischen Fischen erfreuen oder diese Freude weiterschenken könnt. Natürlich ist das Produkt nicht ganz ernst gemeint, aber wenn einem sonst nichts einfällt, ist ein Kalender immer gut!

Marco Kratzenberg

Jeder kennt so jemanden...

...der sich über diesen Kalender wirklich freuen würde. Nach aktuellen Statistiken gibt es in Deutschland schließlich etwa 6,5 Millionen Angler und viele davon dürften sich auch für Karpfen interessieren.

