Der Google Wallet fehlt eine Funktion, die für Millionen Android-Nutzer hilfreich wäre

In der Google-Wallet-App könnt ihr eine Bezahlmethode einrichten, um anschließend per Google Pay mit eurem Android-Smartphone zu bezahlen. Kann man auch eine EC-Karte in Google Wallet hinzufügen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Im Google Wallet muss ein bestehendes Bankkonto oder ein anderes Zahlungsmittel verknüpft werden. Das Geld wird nach einer Bezahlung mit dem Smartphone anschließend eingezogen. Google Pay wird inzwischen von zahlreichen Banken unterstützt. Eine umfangreiche Übersicht findet ihr hier.

Anzeige

EC-Karte und Google Wallet: Kann man mit Girocard bezahlen?

Auch wenn Google Wallet viele verschiedene Banken unterstützt, kann man dort keine EC-Karte verknüpfen. Das betrifft also die normalen Bankkarten, die offiziell Girocard genannt werden und mit dem „V-Pay“- oder Maestro-System laufen.

In Google Pay können nur bestimmte Karten hinterlegt werden. Girocards gehören nicht dazu. Diese Karten werden unterstützt:

Kreditkarten : Visa und Mastercard können hinzugefügt werden.

: Visa und Mastercard können hinzugefügt werden. Debitkarten : Viele Banken biete Debitkarten an, die mit Google Pay funktionieren.

: Viele Banken biete Debitkarten an, die mit Google Pay funktionieren. Prepaid-Kreditkarten: Je nach Bank kann man auch eine Prepaid-Kreditkarte mit Googles Bezahldienst verbinden.

Anzeige

Alternativen für die Nutzung von Google Wallet ohne Kreditkarte

Auf der Übersichtsseite bei Google findet ihr eine Vielzahl von Banken, die bei Google Wallet funktionieren. Dabei wird auch aufgeführt, ob ihr eine Debitkarte, Visa-Kreditkarte oder Mastercard eures Anbieters bei Google Pay anmelden könnt. Falls eure Bank dort nicht aufgeführt wird, heißt das nicht sofort, dass Google Pay damit nicht funktioniert. Kontaktiert den Kunden-Service eurer Bank und erkundigt euch dort, ob es Möglichkeiten zur Nutzung von Google Wallet gibt.

Alternativ lassen sich auch die Online-Bezahldienste PayPal und VIMpay mit Google Wallet verknüpfen. So könnt ihr die Bezahlmethode am Smartphone auch nutzen, wenn ihr keine Kreditkarte habt oder eure Debitkarte nicht unterstützt wird.

Bei PayPal wird normalerweise das Girokonto verknüpft, sodass man den Umweg über den Bezahldienst anstelle der EC-Karte nehmen kann. Einige Banken wie die Sparkasse bieten zudem ihren eigenen mobilen Bezahldienst, mit dem sich ein Girokonto verknüpfen lässt.