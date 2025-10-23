Der Herr der Ringe: Leak zum gewaltigen Lego-Set, auf das Fantasy-Fans warten

Endlich kommt das Lego-Set, auf das alle Fans gewartet haben.

Die Leak-Leuchtfeuer brennen: Ein Lego-Set für Minas Tirith ist auf dem Weg. Schon länger gibt es Gerüchte über ein neues Modell in der Lego Icons-Reihe des Klemmbausteinherstellers, das die Weiße Stadt zeigen soll. Der bekannte Leaker a.clay.brick will jetzt auch schon die Minifiguren im Set kennen.

Diese Figuren sollen in in Lego-Minas-Tirith stecken

Laut a.clay.brick auf Instagram beinhaltet das Lego-Set Gandalf den Weißen, König Aragorn, Pipin, Denethor, Faramir und drei oder vier Gondor-Soldaten – also alles Figuren, die Fans in Minas Tirith erwarten würden. Andere wichtige Informationen wie Preis oder Anzahl der Teile gibt es ebenfalls noch nicht. Das Set wird voraussichtlich 2026 erscheinen (Quelle: a.clay.brick).

Anhand der Minifiguren lässt sich allerdings über Größe und Preis des Lego-Sets spekulieren. Bereits jetzt hat Lego Bruchtal und Barad-dur in der Icons-Reihe veröffentlicht. Die Elben-Stadt kann hier 15 Minifiguren aufweisen und kostet regulär 499,99 Euro (auf Amazon ansehen). In Saurons Turm stecken dagegen 10 Minifiguren und er kostet regulär 459,99 Euro (auf Amazon ansehen).

Lego-Minas-Tirith mit acht bis neun Minifiguren könnte in Größe, Umfang und Preis mit dem 5.400-Teile-Set über den Turm des dunklen Herrschers mitziehen. Allerdings würde es wohl auch niemanden überraschen, wenn Lego bei einem so heiß erwarteten Set noch ein wenig an der Preisschraube dreht. Bisher handelt es sich außerdem noch um ein Leak. Ihr solltet die Infos also mit Vorsicht genießen.

Minas Tirith wäre ein Traum in Lego. (© IMAGO / Allstar)

Hoffentlich ist Minas Tirith kein neuer Todesstern Lego-Minas-Tirith klingt wie ein Traum. Wenn Lego hier abliefert, würde ich ernsthaft darüber nachdenken, mir ein solches Luxus-Set in die Wohnung zu stellen. Allerdings gibt es noch einige offene Fragen. Es gibt noch gar keine Informationen darüber, wie groß das Set wird und wie es aussieht. Minas Tirith ist gewaltig und ich kann mir schwer vorstellen, die ganze Stadt im Maßstab von Miniguren umzusetzen (oder das Set wird das erste 10.000-Euro-Lego-Set). Vielleicht baut Lego die Stadt also als Modell nach und die Minifiguren stehen nur davor. Die unbefriedigende Alternative wäre, dass Lego nur ein Stück der Stadt als Puppenhaus zeigt. Hoffentlich bekommen wir also nicht wieder eine Scheibe Minas Tirith, so wie Lego es beim Todesstern für 1.000 Euro gemacht hat. Martin Hartmann

