Der LEGO® Store verkauft endlich das bisher größte Winkelgassen-Set! Ein Must-Have für Fans und Bastler

Mit LEGO® Harry Potter™ Back to Hogwarts erwarten euch neue magische Sets. Sichert euch die Winkelgasse so groß wie nie zuvor.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zum Start ins neue Schuljahr am 1. September in Hogwarts überrascht LEGO® alle Harry Potter™ Fans mit besonderen Aktionen. Unter dem Motto "Back to Hogwarts" warten viele aufregende neue Sets mit exklusiven Figuren. Egal, ob ihr bereits eine magische Sammlung begonnen habt oder noch auf euren ersten Hogwarts-Moment wartet, im September lohnt sich jeder Einkauf ganz besonders.

Anzeige

LEGO Harry Potter™ Back to Hogwarts: Highlights im Überblick

Besondere Aufmerksamkeit verdient in unseren Augen das LEGO Harry Potter™ Set "Winkelgasse™ für 449,99 Euro, welches exklusiv nur im Onlineshop zum Vorbestellen verfügbar ist.

Es gehört mit über einem Meter Breite und seinen 5.544 Teilen zu den beeindruckendsten Sammlerstücken für Fans der Zauberwelt. Hinter den reich verzierten Fassaden verbergen sich liebevoll gestaltete Innenbereiche und jede Menge magische Details: Von Ollivanders Zauberstabladen über Flourish & Blotts™ und Scribbulus‘ Schreibwaren bis hin zu Weasleys™ Zauberhafte Zauberscherze oder Florean Fortescues Eissalon, jeder Laden lädt zum Entdecken ein.

Die 14 Minifiguren, darunter vier, die es nur in diesem Set gibt, den eitlen Gilderoy Lockhart, den charmanten Eisladenbesitzer Florean Fortescue, Lucius Malfoy in edler Robe und den Fotografen des Tagespropheten, der für Schlagzeilen sorgt und Zubehörteile machen die Szene lebendig. Besonders praktisch: Das Modell ist mit der LEGO-Reihe „Bauen mit Modulen“ kompatibel, sodass es sich nahtlos in größere Straßenzüge und ganze Bauwelten einfügen lässt.

LEGO-Set ansehen

Das Set LEGO Harry Potter™ Gringotts™ Zaubererbank – Sammleredition für 429,99 Euro ist ein spektakuläres Sammlerstück für erwachsene Fans. Mit 4.803 Teilen baut ihr das imposante Bankgebäude samt detailreichem Foyer, Zwischengeschoss und drei Verliesen, die mithilfe spiralförmiger Schienen angefahren werden. Ein raffinierter Mechanismus sorgt dafür, dass der Wagen an jedem Verlies hält, inklusive Bellatrix’ geheimnisvollem Verlies mit Überraschung.

Anzeige

Highlight ist der bewegliche Drache, der Ukrainische Eisenbauch, auf dessen Rücken drei Minifiguren Platz finden. Ergänzt wird das Set durch 13 Charaktere, darunter zwei Versionen von Harry Potter, Hermine in Verkleidung, Ron, Hagrid und mehrere Kobolde. Es lässt sich übrigens perfekt mit der LEGO Harry Potter™ Winkelgasse kombinieren.

Gringotts Zaubererbank – Sammleredition 76417 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:55 Uhr

Auch die Sammleredition des Sets "Dorf Hogsmeade™" kann sich sehen lassen. Das Set entführt euch in die winterliche Zauberwelt des berühmten Dorfes. Mit 3.228 Teilen baut ihr sieben detailreiche Gebäude, darunter erstmals den Scherzartikel-Laden Zonko’s und das Pub Eberkopf.

Anzeige

Ergänzt wird das magische Ensemble durch 12 Minifiguren wie Harry, Ron, Hermine und Professor McGonagall sowie zahlreiches Zubehör, das authentische Filmszenen lebendig werden lässt. Auch ein Pferd und eine Kutsche sind enthalten. All das bekommt ihr gerade für 379,99 Euro.

Dorf Hogsmeade – Sammleredition 76457 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 12:51 Uhr

Entdeckt die neuen LEGO Harry Potter™ Sets im September

Vielleicht ist bei folgenden beliebten Sets ja das passende für euch dabei.

Buchstütze: Hogwarts Express 76450 Der Hogwarts™ Express als Book Nook. Mit seinen klug eingebauten Details ist er nicht nur ein Hingucker im Regal, sondern sorgt für nostalgische Momente beim Zusammenbau. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 09:54 Uhr

Schloss Hogwarts: Der Hauptturm 76454 Wer es größer mag, findet im Schloss Hogwarts™: Der Hauptturm ist ein beeindruckendes Bauprojekt mit weitläufiger Architektur und ikonischen Szenen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 08:19 Uhr

Ligusterweg: Tante Magdas Besuch 76451 Für Fans der Dursleys darf natürlich auch der Ligusterweg: Tante Magdas Besuch nicht fehlen. Perfekt, um eine ganz besondere Filmszene aus „Der Gefangene von Askaban“ nachzuspielen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2025 12:37 Uhr

Egal, ob ihr Hogwarts erstmals Stein für Stein entdecken möchtet oder eure Sammlung erweitern wollt, die "Back to Hogwarts"-Woche bringt die Magie direkt in euer Zuhause und macht den September zu etwas Besonderem.

Alle LEGO Harry Potter™ Sets entdecken

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.