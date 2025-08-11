Der Sommerhitze trotzen: Diese Tech-Gadgets und Experten-Tipps helfen bei über 30 Grad

Bei Temperaturen von über 30 Grad in Deutschland muss man auf sich aufpassen und zwischendurch mal abkühlen. Hier sind Tipps, Tricks und Technik-Gadgets, die heiße Sommer erträglicher machen.
Der Sommer ist da, es wird wieder geschwitzt! Bevor wir mit den gesammelten Tipps und Gadgets starten, werfen wir erstmal einen Blick darauf, was die Deutschen gegen Hitzewellen unternehmen …
Was die Deutschen gegen Hitze tun
… hier sehen wir, dass luftige Kleidung, kühle Orte und kühle Getränke am beliebtesten sind. Aber immerhin drei Prozent tun „gar nichts gegen Hitze“ und ertragen sie offenbar einfach. Nun, vielleicht können wir da ja helfen. Wie wäre es zum Beispiel mit …
Sonnenschutz fängt oben an
… einem „Safari-Hut“? Ob Karl Lagerfeld das Teil abgenickt hätte? Schwer zu sagen. Sicher ist, dass so ein Sonnenschutz-Hut (bei Amazon anschauen) ganz einfach funktioniert und seit Jahrhunderten bewährt ist.
Mittagshitze UND Abendhitze meiden
Wetter-Experte Jörg Kachelmann regt sich zu Recht auf: Immer wieder wird geschrieben, man solle Sport erst am Abend treiben, wenn die Sonne tiefer steht. Die Wahrheit ist: Da ist es oft noch immer viel zu heiß für Sport! Nach Feierabend herrsche „die größte Hitze, dreckigste Luft“, warnt Kachelmann. Unser Tipp: Verzichte einige Tage auf Sport – außer du bist solche extremen Belastungen bereits gewohnt und willst irgendeinen Wettkampf gewinnen.
Ventilator mit Sprühnebel
Ein gut bewerteter Bestseller bei Amazon ist der Shark FlexBreeze HydroGo (bei Amazon anschauen). Der starke Ventilator erfrischt mit einem Sprühnebel aus ultrafeinen Tröpfchen. Gute Kundenbewertung.
Sprühflasche für Wasser
Günstiger ist diese praktische Sprühflasche von Pearl (bei Amazon anschauen), die Wasser zu einem kühlend-erfrischenden Nebel zerstäubt. Gepumpt wird von Hand, es werden also keine Batterien benötigt.
Eiswürfelmaschine
Dieser Eiswürfelbereiter (bei Amazon anschauen) kann innerhalb von 24 Stunden stattliche 12 Kilogramm Eiswürfel herstellen – jetzt fehlt nur noch das passende Sommerfest im Garten.
Arme in kühles Wasser tauchen
Manche nennen es den „Kaffee des Kneippianers“: Gemeint ist das Eintauchen der Arme (bis zu den Ellenbogen) in kaltes Wasser, für 10- 40 Sekunden. Das kühlt nicht nur angenehm ab, sondern hilft auch gegen Müdigkeit.
Getränke mit Verdunstung kühlen
Wenn man draußen unterwegs ist: Getränkeflaschen in einem nassen Tuch einwickeln und in die Sonne legen. Das Wasser verdunstet, dabei wird dem Getränk die Wärme entzogen. Aber nicht zu lange, denn dann wärmt sich die Flasche wieder auf.
Nacken-Ventilator
Integrierte Rotoren blasen dir einen kühlenden Wind ins Gesicht. So ein Nacken-Ventilator (bei Amazon anschauen) sieht etwas seltsam aus, vielleicht tut es ja …
Katzenfächer
… stattdessen auch ein einfacher Fächer. Wir haben da ein besonders gelungenes Exemplar herausgesucht, natürlich mit Katzenmotiv (bei Amazon anschauen).
Kalter Hund
Du bist eher so der Hunde-Typ? Dann spendier deinem besten Freund doch eine Kühlmatte (bei Amazon anschauen). Er wird es dir danken.
Mini-Kühlschrank
Für die ganz Faulen: Statt zum Kühlschrank in der Küche zu laufen, kann man sich auch diesen Mini-Kühlschrank für den Schreibtisch (bei Amazon anschauen) anschaffen. Diese Modell bieten allerdings nur begrenztes Volumen, was für ein paar Dosen reicht.
Wärmflasche mit kaltem Wasser füllen
So simpel und so effektiv: Eine handelsübliche Wärmflasche (bei Amazon anschauen) mit kaltem Wasser füllen und beim Schlafengehen zwischen die Oberschenkel legen.
Luxus-Ventilator
Der für seine Designer-Staubsauger bekannte Hersteller Dyson baut auch Ventilatoren. Der AM07 hat keine Rotorblätter und sieht ausgesprochen futuristisch aus (bei MediaMarkt anschauen). Mit knapp 300 Euro ganz klar ein Premium-Produkt.
Tipp: Kein Alkohol
Sollte eigentlich klar sein: Wer bei Hitze Alkohol trinkt, belastet seinen Kreislauf zusätzlich. Die Gefäße weiten sich, dem Körper wird Wasser entzogen. Außerdem gehe Alkohol bei Hitze auch „schneller ins Blut“, warnt Dr. Peter Sefrin, Notfallmediziner und Bundesarzt beim Deutschen Roten Kreuz.
Duschen, aber richtig
Eine kalte Dusche hilft nur kurz, denn der Körper versucht sich danach um so mehr, sich wieder aufzuwärmen. Besser ist eine lauwarme Dusche, das fühlt sich länger gut an. Schau auch mal in unsere Übersicht mit den besten Duschlautsprechern!