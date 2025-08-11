Der Sommerhitze trotzen: Diese Tech-Gadgets und Experten-Tipps helfen bei über 30 Grad

München, Ende Juni 2025: Willkommene Erfrischung am Stachus.© Michael Nguyen / NurPhoto via Getty Images 1 / 17

Bei Temperaturen von über 30 Grad in Deutschland muss man auf sich aufpassen und zwischendurch mal abkühlen. Hier sind Tipps, Tricks und Technik-Gadgets, die heiße Sommer erträglicher machen.

Der Sommer ist da, es wird wieder geschwitzt! Bevor wir mit den gesammelten Tipps und Gadgets starten, werfen wir erstmal einen Blick darauf, was die Deutschen gegen Hitzewellen unternehmen …