Der unglücklichste Mensch Deutschlands ist ein Ü60-Single-Mann aus MeckPomm

Wenn ihr den Glücksatlas schon eine Weile verfolgt, wundert es euch nicht, dass die Hamburger mal wieder am zufriedensten sind. Auf dem letzten Platz im Jahr 2025 befindet sich Mecklenburg-Vorpommern, aber was kommt dazwischen?

Glück, Zufriedenheit und Auswertungen für 2025

Laut Glücksatlas von 2025 (hier einsehen) ist Hamburg wieder Spitzenreiter und auch Bayern hält sich konstant auf dem zweiten Platz. Aufschwung gab es für die Pfälzer, Rheinland-Pfalz kletterte von Rang fünf aufs Treppchen und erreicht nun Platz drei.

Während sich NRW auf einem soliden Platz vier halten kann, geht es für Schleswig-Holstein bergab. Erstmals seit 2021 sank im Bundesland die Zufriedenheit von 7,23 auf 7,12 (Glücksindex). Seit der Corona-Pandemie erfreut sich das Bundesland über einen kontinuierlichen Aufstieg und in vielen Bereichen sind die Schleswig-Holsteiner zufriedener als andernorts.

Ein Abstieg um wenige Glückspunkte ist hinnehmbar, da sich im Bundesdurchschnitt vor allem im Arbeitsbereich hohe Zufriedenheit bei der Bevölkerung Schleswig-Holsteins zeigt.

Mehr „Glück“ scheint es in Niedersachsen zu geben, die Lebenszufriedenheit beträgt hier im Median 7,1 Punkte. Damit steigt der Gesamtschnitt um 0,08 Punkte. Auf Platz acht liegt Niedersachsen im soliden Mittelfeld, die größte Unzufriedenheit empfinden Menschen mit geringem Einkommen und Senioren, aber auch Personen auf dem Land.

Das Ranking mit Glückspunkten

Ranking Bundesland Glücks-Index 2025 Platz 1 Hamburg 7,33 Platz 2 Bayern 7,21 Platz 3 Rheinland-Pfalz 7,21 Platz 4 Nordrhein-Westfalen 7,19 Platz 5 Schleswig-Holstein 7,12 Platz 6 Thüringen 7,12 Platz 7 Brandenburg 7,10 Platz 8 Niedersachsen 7,10 Platz 9 Baden-Württemberg 7,09 Platz 10 Hessen 7,02 Platz 11 Sachsen-Anhalt 6,99 Platz 12 Sachsen 6,96 Platz 13 Bremen 6,89 Platz 14 Berlin 6,63 Platz 15 Saarland 6,78 Platz 16 Mecklenburg-Vorpommern 6,06

Lebensfrust in Mecklenburg-Vorpommern

„Gar keinen Bock“ haben die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern laut Glücksatlas. Wie schon im Vorjahr ist das Bundesland Schlusslicht und nimmt noch mehr Abstand vom zweitschlechtesten Platz (Saarland).

In den meisten anderen Bundesländern erholt sich das „Glück“ seit dem Ende der Corona-Pandemie, in Mecklenburg-Vorpommern steigt hingegen der Frust. 6,06 Punkte ist ein Negativrekord und vor allem eine Bevölkerungsgruppe sticht hervor.

Die negativste Wahrnehmung äußern Single-Männer über 60 Jahre, sie sind mit Abstand am unglücklichsten. Verglichen mit den anderen Bundesländern ist Mecklenburg-Vorpommern ein Ausreißer ins Negative. Allgemein zeigt sich vor allem im Mittelfeld ein mäßiges Bild mit einigen positiven Trends.

Was ist eigentlich der Glücksatlas?

Die Süddeutsche Klassenlotterie ermittelt gemeinsam mit der Universität Freiburg, wie glücklich die Menschen sind. Aber woher stammen die Ergebnisse? Die Grundlage für die Ermittlung sind zahlreiche Daten, die im Rahmen von Befragungen ermittelt werden (hier den Methodenbericht des SKL Glücksatlas einsehen).

Das Institut für Demoskopie Allensbach führt persönliche Befragungen in ganz Deutschland durch. Ob euer Haushalt ausgewählt wird, entscheidet der Zufall. Zusätzlich werden Sonderumfragen durchgeführt, bei denen es um gesellschaftliche Themen geht. In den letzten Jahren gab es hier viele relevante Themen wie Corona, die Arbeit im Homeoffice oder auch steigende Preise.

Das Ranking im Bereich Lebensqualität entsteht auf Basis von 12 Indikatoren, mit denen sechs für Menschen wichtige Lebensbereiche abgedeckt werden. Dazu gehören:

Demografie

Wohlstand

Arbeitsmarkt

Soziales Kapital

Ungleichheit

Öffentliche Güter

Der SKL Glücksatlas 2025 liefert spannende Erkenntnisse darüber, auch wenn Spitzenreiter Hamburg kein großes Wunder ist. In der Hafenstadt scheinen die Menschen seit Jahren entspannt zu sein. Verglichen mit dem Zeitraum vor der Pandemie hat die Zufriedenheit (wieder) ein solides Niveau erreicht.

Mehr Glück, weniger Traurigkeit und schlechtes Einkommen

Laut Glücksatlas 2025 sind die Deutschen auf einem guten Weg und halten ihr „Glücksplateau“ weitgehend. Ein stabiler Wert von 7.09 Punkten spricht für ein generell hohes Glücksempfinden in der Bevölkerung.

Wie der SKL-Glücksatlas berichtet, seien die Deutschen wieder glücklicher, wobei die Traurigkeit nicht weiter steige. Wachsend zeigen sich lediglich Ärger und Angst. 2023 lag der Angst-Anteil noch bei 14 Prozent, 2025 ist er auf 22 Prozent gestiegen. Im Bereich Ärger stieg das Empfinden von 22 Prozent im Jahr 2023 auf 30 Prozent im Jahr 2025 an.

Einen Rückgang gab es bei der Einkommenszufriedenheit, hier sind die Zahlen seit 2022 erstmals wieder gesunken. Laut Glücksatlas zeigte sich dieser Trend jedoch nur bei Menschen mit schlechten Einkommensgruppen. Wer zu den unteren 40 Prozent gehört, gibt seine Situation schlechter an als im Vorjahr, wer zu den oberen 20 Prozent gehört, empfindet seine Situation sogar als leicht besser.

Glück ist ein subjektives Empfinden, doch solche Umfragen gelten in Deutschland als repräsentativ. Die Befragungen fanden zwischen Juli 2024 und Juni 2025 statt. Es nahmen 13.905 Personen ab 16 Jahren teil. Parallel dazu befragte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos im Juni 2025 weitere 5.148 volljährige Bürger. Durch die hohe Teilnehmeranzahl lässt sich laut Instituten ein repräsentativer Schnittwert ermitteln.