Deutsch Bahn Familienreservierung: Kommt sie zurück?

Trotz massiver Kritik hat die Deutsche Bahn die Familienreservierung abgeschafft. Eine Petition fordert ihre Rückkehr. Ob sich die Bahn davon überzeugen lässt?

Große Enttäuschung: Die Familienreservierung gibt es nicht mehr

Am 15. Juni 2025 war endgültig Schluss: Seitdem bietet die Deutsche Bahn keine Familienreservierung mehr an. Schon die Ankündigung der Streichung sorgte für Unmut unter den Fahrgästen. Verbände und Politiker reagierten empört.

Von der Kritik ließ sich die Deutsche Bahn nicht beirren. In einem Statement vom 10. Juni 2025 verwies sie darauf, dass Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre weiterhin kostenlos mitfahren. Für Familien bleibt die Streichung der Familienreservierung dennoch ein Ärgernis.

Sitzplatzreservierung kostet für jedes Kind extra

Bislang konnten sich Familien mit bis zu fünf Personen feste Sitzplätze für 10,40 Euro sichern. Seit die Deutsche Bahn die Familienreservierung abgeschafft hat, müssen Eltern tief in die Tasche greifen: Eine Sitzplatzreservierung in der zweiten Klasse kostet inzwischen 5,50 Euro pro Person, in der ersten Klasse sogar 6,90 Euro.

Eine fünfköpfige Familie zahlt für eine einfache Fahrt statt 10,40 Euro nun satte 27,50 Euro allein für die Sitzplatzreservierung. Für die Hin- und Rückfahrt summiert sich das auf 55 Euro. Zuvor waren es lediglich 20,80 Euro. Für viele Reisende könnte das ein Grund sein, wieder ins Auto zu steigen.

Die Deutsche Bahn weist Kritik zurück

Gerade in Zeiten der Mobilitätswende sollte es doch das Ziel von Fahrgastverbänden und DB sein, mehr Menschen auf die Schiene zu bringen. Die Deutsche Bahn verweist darauf, dass die Familienreservierung bislang lediglich von rund fünf Prozent der Fernverkehrsreisenden genutzt wurde.

Ein großer Teil der Buchungen entfiel zudem auf Reisekonstellationen mit nur einem Erwachsenen und einem Kind, Reisende also, die von der Familienreservierung kaum profitierten, da sie sich erst ab drei Personen rentierte. Unverändert bleibt dagegen das Angebot, Kinder und Jugendliche kostenfrei mitzunehmen.

Im Statement heißt es weiter: „Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage, in der wir uns aktuell befinden, müssen wir unsere Angebote wirtschaftlich tragbar gestalten.“ Ob diese Einsparung tatsächlich Früchte trägt, bleibt abzuwarten. Schließlich verzeichnete die DB 2024 einen Nettoverlust von rund 1,8 Milliarden Euro.

Verkehrsclub fordert: Die Bahn soll für alle da sein – auch für die gesamte Familie

Mit einer Petition versucht der ökologische Verkehrsclub VCD, die Deutsche Bahn umzustimmen und fordert zum Fahrplanwechsel im Dezember die Wiedereinführung der Familienreservierung. Bislang haben knapp 131.000 Unterstützerinnen und Unterstützer unterzeichnet.