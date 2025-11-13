Deutsche Bahn gesteht ein: Deshalb ist das WLAN im Zug so langsam

Die Bahn gibt eine unbequeme Wahrheit zu.

Die Deutsche Bahn kann das WLAN in ihren Zügen technisch nicht auf das Niveau heben, das viele erwarten. Laut dem für Nachrichtentechnik zuständigen CTO ist die derzeitige Ausstattung schlicht zu schwach – und eine bessere sei angeblich kaum bezahlbar.

Deutsche Bahn: WLAN reicht nicht für alle

Bei einer Veranstaltung in Berlin hat Karsten Kemeter, CTO Nachrichtentechnik der Deutschen Bahn, einen bemerkenswert offenen Einblick in die aktuelle Lage gegeben. Die verbauten WLAN-Systeme in den Zügen der DB seien zwar grundsätzlich auf die drei großen Mobilfunknetze ausgelegt, doch das WLAN könne die Datenlast in einem vollbesetzten Zug überhaupt nicht bewältigen.

„Die Leistungsfähigkeit von so einem WLAN ist jetzt nicht für tausend Menschen auf einmal ausgestaltet. Da bräuchte man so unendlich viele Modems – das kann keiner bezahlen“, sagte Kemeter im Rahmen der „Basecamp Debate“. An dem langsamen WLAN der Bahn dürfte sich also in Zukunft kaum etwas ändern.

Wer sich lieber direkt per 5G oder LTE mit seinem Mobilfunkanbieter verbindet, sei von der Netzabdeckung des jeweiligen Anbieters abhängig statt vom WLAN der Bahn. Diese Netzabdeckung habe aber nun mal „Lücken“, sagt Kemeter. An dieser Stelle wolle sich die Bahn bewusst nicht zwischen die Betreiber und deren Kunden stellen.

Ob die Bahn in Zukunft überhaupt noch ein eigenes WLAN anbietet, ist nicht mal sicher. Kemeter bezeichnet das Angebot der Bahn als ein mögliches Auslaufmodell. In der Schweiz komme man seit jeher ohne aus. „Im Moment bieten wir es weiter an“, so Kemeter (Quelle: golem.de).

Bahn testet Alternativen, bleibt aber zurückhaltend

In den Zügen der Deutschen Bahn ist ein System des schwedischen Herstellers Icomera im Einsatz. Der Router-Typ X6i verteilt die Verbindung im Verbund mit Access Points auf die einzelnen Waggons. Zusätzlich kommen Repeater und Antennen zum Einsatz.

Langfristig setzt die Bahn auch auf mobilfunkdurchlässige Fensterscheiben. Diese gelten als zukunftssicher, da sie unabhängig vom verwendeten Frequenzbereich oder Netzstandard funktionieren. Zusätzlich wird die Nutzung von Millimeterwellen-Technik geprüft.