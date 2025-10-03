Deutsche Bahn: In diesem Zustand machen nicht mal Streiks noch Sorgen

Die GDL will für mehr Geld in den Taschen der Lokführer notfalls wieder streiken – doch dieses Schwert wird zunehmend stumpf. Ein Kommentar von Felix Gräber

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer bereitet sich auf eine neue Tarifrunde vor. Die noch bis Ende 2025 laufenden Tarifverträge sind fristgerecht gekündigt, bis März 2026 gilt dann noch eine Friedenspflicht. Bis dahin wird es also keine Streiks der Lokführer geben. Doch der neue GDL-Chef Mario Reiß lässt jetzt schon durchblicken: Wenn nötig wird man auch in Zukunft Streiks als Mittel im Arbeitskampf nutzen.

Bahnstreik: Bis März 2026 sind Fahrgäste sicher

Zuvor stehen allerdings Verhandlungsrunden an, zunächst mit kleineren Verkehrsverbänden, im kommenden Jahr dann auch wieder mit dem Gewohnheitsgegner Deutsche Bahn. „Wir peilen eine Entgeltvolumenerhöhung von acht Prozent an“, so Reiß gegenüber der Frankfurter Rundschau. Soll heißen: Nicht nur Löhne, sondern auch Zuschläge sollen steigen.

Das sei wichtig, besonders um drohender Altersarmut der Gewerkschaftsmitglieder etwas entgegenzusetzen. Die Ziele sind vollkommen nachvollziehbar. Wer eine Gewerkschaft hat, die für die eigenen Lohnvorstellungen eintritt, kann sich glücklich schätzen – auch wenn es für Fahrgäste oft ärgerlich ist, wenn die DB bestreikt wird.

Davor stehen die Verhandlungen, doch wenn die Ziele nicht anders zu erreichen sind, lässt Reiß keine Unklarheit: „Wenn das nicht erfüllbar ist, dann ist Streik nicht zu vermeiden.“

Verfängt Streik als Waffe gegen die Bahn noch?

Das schärfste Schwert der GDL, den Bahnverkehr mit Streiks lahmzulegen, wird jedoch stumpf. Es verrostet im gleichen Maße, wie Schienen und Weichen bei der DB seit Jahren vor sich hin rosten. Schon mit voller Besetzung fahren schließlich nur etwas mehr als die Hälfte aller Züge im Fernverkehr noch pünktlich.

Jeden Tag fallen zig Verbindungen ersatzlos aus. Zuletzt wurden sogar Vorwürfe laut, die Bahn lasse bewusst und mit voller Absicht Züge ausfallen – nur um die Verspätungsquote nicht noch weiter in die Höhe zu treiben. Was die DB jedoch bestreitet.

Fakt ist: Mit nur etwas über 50 Prozent pünktlicher Züge hat die Bahn im Juli 2025 einen neuen Tiefpunkt erreicht. Auch aufs gesamte bisherige Jahr kann man absolut nicht stolz sein. Der Verkehrsminister hat spürbare Besserungen und ein Ziel von 70 Prozent Pünktlichkeit – beides war zuvor für 2026 geplant – schon auf Ende 2029 verschoben.

Das Vertrauen in die Bahn ist bestenfalls gering. Ob daran die neue Chefin grundlegend etwas ändern kann, darf infrage gestellt werden.

Wer es böse mit der Bahn meint, könnte fast denken, es stecke System dahinter: Wenn die Züge eh nur selten pünktlich fahren, Ausfälle ganzer Verbindungen an der Tagesordnung sind – da können die angestellten Lokführer es mit Streiks kaum noch schlimmer machen. Immerhin!

Streik hin oder her – auf die Bahn könnt ihr euch nicht mehr verlassen

Der Galgenhumor kann einem angesichts dieser seit Jahren bekannten und nie wirklich angegangenen Situation allerdings auch schnell vergehen. Trotzdem tut es mir leid für die Lokführer: Die Milliarden, mit denen die Bahn zur Sanierung zugeschüttet wird, werden bei ihnen nicht ankommen.

Und ihr Problem bleibt: Der Streik als letztes Mittel, den deutschen Schienenverkehr lahmzulegen, und damit über die Öffentlichkeit Druck aufzubauen, wird beim Zustand der Bahn viel seiner Kraft einbüßen.

Wenn die Bahn mit Lokführern, die keine Gewerkschaftsmitglieder sind, ihren Notfallfahrplan bestückt, werden viele leidgeplagte Reisende den Unterschied zum normalen Alltagschaos kaum mitkriegen. Was macht es schon, ob 50, 40 oder 30 Prozent der Züge noch fahren? Auf die Bahn zu vertrauen – das ist so oder so eine Mutprobe.