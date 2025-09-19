Deutsche Bahn macht dicht: Wer glaubt, es sei jetzt schon schlimm, steht vor einer bösen Überraschung

Nicht nur um Fernverkehr plant die DB mit Streckensperrungen und Zugausfällen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Auch der Regionalverkehr in Deutschland wird in den kommenden Jahren vor heftigen Einschnitten stehen. Das geht aus einem Plan hervor, den die für das sanierungsbedürftige Streckennetz zuständige Bahntochter DB InfraGo kürzlich intern vorgestellt hat (Quelle: Süddeutsche Zeitung via Welt). Demnach sind Streckensperrungen über Wochen und Monate in vielen Regionen überall im Land unumgänglich.

Anzeige

Bahn-Sanierung: Regionalstrecken müssen gesperrt werden

Welche Strecken das sind und wann genau sie für Sanierungsarbeiten geschlossen werden müssen, steht noch nicht fest. Es geht jedoch bisher um die Jahre 2028 und 2029. Laut Angaben von DB InfraGo befinde sich die Planung noch in einer frühen Phase, heißt es weiter. Daher müssten auch nicht alle betroffenen Strecken zwangsweise unter Vollsperrung saniert werden.

Zum aktuellen Planungsstand sei zudem die Länge der zu sanierenden Streckenabschnitte noch nicht abschließend geklärt. Klar ist jedoch: Es sind bei weitem nicht nur die 41 Hauptkorridore des Fernverkehrs in einem miserablen Zustand, welche die Bahn nach aktuellem Stand bis 2036 auf Vordermann bringen will.

Betroffene Bahnfahrer sollten sich auf schwere Zeiten einstellen

Wie zuerst 2024 auf der Strecke Mannheim – Frankfurt und derzeit zwischen Hamburg und Berlin setzt die Bahn bevorzugt auf Reparaturarbeiten unter Vollsperrung. Während der Bauarbeiten fährt dann zwar kein Zug durch die Baustellen, dafür verspricht man sich mehr „Ruhe im System“, wenn man die überfälligen Instandhaltungen und Reparaturen „einmal richtig“ macht, so DB InfraGo gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Anzeige

Für alle, die alltäglich etwa beim Pendeln oder für Reisen in den kommenden Jahren auf Regionalzüge in Deutschland setzen, sind es ernüchternde Nachrichten. Ist eine Strecke dicht, sollten sich Betroffene auf Schienenersatzverkehr per Bus und langsamere Verbindungen einstellen.

Der Regionalverkehr bietet seit Beginn der groß angekündigten Netzsanierung eigentlich eine Möglichkeit, geschlossene Trassen zu umgehen und so Druck aus dem überlasteten System zu nehmen. Diese Ausweichmöglichkeit dürfte spätestens 2028 regional immer wieder entscheidend eingeschränkt werden.

Dazu kommt: Es sind längst nicht nur die Regio-Züge der DB betroffen, sondern auch die lokalen Anbieter und Verkehrsbetriebe sowie die Konkurrenz der Bahn. Sie alle nutzen das gleiche Schienennetz – und sehen daher die gleichen Probleme auf sich zukommen.