Deutsche Bahn wird mit Geld beworfen – doch der Effekt lässt auf sich warten wie ein Zug

198 Euro für jeden Deutschen bekommt die Bahn, um wieder in die Spur zu kommen – doch es hapert weiter an allen Ecken.

Für die Deutsche Bahn kann der Befreiungsschlag gar nicht schnell genug kommen. Doch selbst die neuen Milliarden aus dem Sondervermögen der neuen schwarz-roten Regierung können nicht darüber hinwegtäuschen: Der Sparkurs der vergangenen Jahre und Jahrzehnte rächt sich.

Deutsche Bahn hinkt bei Investitionen hinterher

Das zeigt besonders der Blick auf die Investitionen pro Kopf, der auf den ersten Blick gut aussieht: 198 Euro für jeden Bundesbürger hat die Bahn 2024 ins deutschlandweite Schienennetz investiert – so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr machen die Investitionen damit einen Satz nach vorn, denn 2023 lag der Pro-Kopf-Wert bei 115 Euro.

„Das geht klar auf das Konto der Ampel-Regierung“, erklärt Dirk Felge, Geschäftsführer des Fahrgastverbands Allianz pro Schiene (Quelle: Tagesschau). Der Verband hat die Pro-Kopf-Zahlen gemeinsam mit der Unternehmensberatung SCI analysiert. Die Schienensanierung und das dafür nötige Geld wurden bereits von der Ampel-Koalition in Angriff genommen.

Auch wenn die Zahlen zeigen, dass es vorangeht, hat die Bahn noch viel aufzuholen. Denn auch wenn knapp 200 Euro pro Kopf viel Geld ist bei über 80 Millionen Deutschen, sieht die Quote in anderen europäischen Ländern ganz anders aus.

So stecken die Luxemburger 587 Euro pro Kopf in ihr Schienennetz – Platz 1. Selbst in Großbritannien, nicht berühmt für eine verlässliche Bahn, werden noch 221 Euro pro Bürger investiert. Die verlässlichsten Züge in Europa fahren in der Schweiz. Hier entfallen 480 Euro pro Kopf auf die Schieneninvestitionen – kein Wunder, dass die Schweizer Bundesbahnen sich ihre sensationelle Pünktlichkeit nicht von der DB versauen lassen.

DB: Bis das Geld wirken kann, dauert es noch Jahre

Da so lange kaum Geld in die Hand genommen wurde, kommt die DB aus dem Finanzierungsloch nun nicht so schnell wieder heraus. Der Nachholbedarf ist massiv, ihn aufzuholen dauert immer länger.

Der ursprüngliche Plan, bis 2031 mit der Generalsanierung abgeschlossen zu haben, ist Geschichte. Das neue Ziel 2035 hielt nur wenige Tage. Ob 2036, wie aktuell vorgesehen, letztlich erreicht wird? Derzeit ist das völlig offen.