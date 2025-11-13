Deutsche Glasfaser Störung heute: Aktuelle Probleme prüfen und beheben

In vielen Regionen Deutschlands sorgt Deutsche Glasfaser für schnelles Internet über moderne Glasfaseranschlüsse. Doch auch bei Highspeed-Verbindungen kann es hin und wieder zu Problemen kommen.

Störungen direkt beim Anbieter prüfen und melden

Störungen aktuell, 13.11.2025: In den letzten Stunden melden Nutzer immer wieder Ausfälle und langsame Verbindungen bei Deutsche Glasfaser. Vor allem in Nordrhein-Westfalen sind Kunden betroffen. Auf der Webseite des Anbieters gibt es eine Übersicht über aktuell bekannte Störungen. Solltet ihr dort keine Informationen finden, wendet euch an die Hotline unter der Nummer: 02861 890 600.

Störungen bei Deutsche Glasfaser

Wenn euer Internet plötzlich nicht mehr funktioniert, könnte eine Störung bei Deutsche Glasfaser dahinterstecken. Hier erfahrt ihr, wie ihr den aktuellen Status prüft und was ihr tun könnt. Häufige Probleme, die betroffene Nutzer melden:

Kein Internetzugang

Abbrüche bei Streaming und Videokonferenzen

Störungen bei Telefonie über VoIP

Router zeigt keine Verbindung an

Wenn ihr einen Anschluss bei Deutsche Glasfaser habt und das Internet nicht funktioniert, überprüft die Meldungen von allestörungen.de und die offizielle Übersicht. Stellt ihr dort fest, dass sich viele andere Nutzer melden, handelt es sich um ein größeres Problem und ihr müsst abwarten, bis es behoben wird.

Das könnt ihr bei einer Störung tun

Wartungsarbeiten und geplante Ausfälle werden in der Regel vom Anbieter vorab per E-Mail mitgeteilt. Normalerweise finden solche Arbeiten nachts statt. Gibt es keine Anzeichen für einen Ausfall in eurem Empfangsgebiet, liegt das Internetproblem möglicherweise direkt an eurem Anschluss. Versucht dann Folgendes:

Schaltet euren Router für mindestens 30 Sekunden aus und startet ihn dann neu.

Kontrolliert, ob das Glasfaserkabel richtig sitzt und keine Beschädigung aufweist.

Prüft, ob andere Geräte im Netzwerk ebenfalls keine Verbindung haben.

Wenn das Problem weiterhin besteht, erreicht ihr den Deutsche-Glasfaser-Support telefonisch unter 02861 890 600 oder über das Kontaktformular auf der Webseite.

Häufige Ursachen für Glasfaser-Probleme

Nicht immer liegt die Ursache direkt beim Anbieter. Manchmal sind Bauarbeiten, Stromausfälle oder fehlerhafte Konfigurationen am Router schuld. Auch geplante Wartungsarbeiten können zeitweise zu Unterbrechungen führen.

Wenn euer Internet über Deutsche Glasfaser ausfällt, ist das ärgerlich, aber meist nur vorübergehend. In den meisten Fällen hilft ein kurzer Router-Neustart oder ein Blick auf aktuelle Störungsseiten, um Klarheit zu schaffen. Sollte die Verbindung über längere Zeit nicht zurückkehren, wendet euch direkt an den Kundenservice. Dieser kann prüfen, ob eine größere Störung vorliegt.