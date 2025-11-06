Deutsche Mannschaft präsentiert 90er-Retro-Trikot für WM 26 – und die Fans feiern jetzt schon

So kann die WM 2026 gerne starten.

Da ist das Ding! Adidas und der Deutsche Fußballbund (DFB) haben das Heimtrikot für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA vorgestellt — und setzen auf einen vertrauten Look, der schon jetzt richtig gut ankommt (bei Adidas ansehen).

Fans feiern schon jetzt das Sieger-Trikot

Die Schwarz-Rot-Goldenen Streifen verlaufen V-förmig über Schultern und Brust und treffen sich mittig in mehreren Rauten. Angelehnt ist die Optik ganz klar an die Trikots der 90er, vor allem das Trikot von 1994, der ersten WM in den USA, erklärt der DFB (Quelle: Spiegel).

Das neue DFB-Trikot soll an die Erfolge der 90er Jahre erinnern. (© DFB / Adidas)

Gleichzeitig soll der Retro-Trip mit Sicherheit aber auch ans Jahr 1990 erinnern, als die Deutsche Elf den WM-Titel in Italien nach Hause holte. Entsprechend gut kommt das Design an, so ist etwa bei manchen Fans schon die Rede davon, dass in diesen Outfits nur noch die Frage offen ist, gegen wen die Nationalmannschaft im Finale gewinnt – und wie hoch.

Zuvor steht allerdings erstmal die Qualifikation fürs Turnier an. Auch dabei soll das neue Trikot schon gute Dienste leisten. Zum ersten Mal werden die Herren es in der kommenden Partie gegen Luxemburg am 14. November tragen.

Wer sich das Trikot sichern will, sollte nicht zu lange zögern. Alle Versionen sind ab sofort erhältlich, los geht es mit 75 Euro für Kinder. Das Heimtrikot Jersey für Frauen und Männer gibt es im DFB-Shop, bei Adidas und ausgesuchten Shops für 100 Euro. Die Authentic-Version hingegen schlägt mit 150 Euro zu Buche:

Authentisches Heimtrikot 2026 bei Adidas ansehen

WM-Trikot 2026: Nur der Preis macht keinen Spaß

Der Look kommt nicht nur bei den Fans gut an, sondern auch bei Stürmer Nico Woltemade: „Ich mag diesen Look wirklich sehr, der ist so schön retro. Ich finde es Weltklasse und freue mich darauf, bald darin zu spielen“, erklärt er in einer Mitteilung.

Gerade Woltemade gefällt auch den Fans im neuen Trikot, dessen Ähnlichkeit im 90er-Look zu Rudi Völler sei frappierend:

Anscheinend gibt es jetzt zwei Rudi Völler Reddit-Nutzer PatM1893

Der Flaggen-Balken-Stil von 1990 in der Dreiecks-Form von 2014, um quasi die Energy der letzten beiden WM-Titel zu channeln. Mir gefällt's sehr. Reddit-Nutzer JockeyZockey

Es gibt zwar auch Gegenstimmen, die sich ein moderneres oder eigenständiges Design wünschen – die Kritik hält sich aber in Grenzen oder richtet sich eher auf andere Themen:

Er ist so Rudi Völler Wiedergeburt in dem Shirt. Zu seinem Style passt es richtig gut! Aber nicht zu gut spielen, nachher müssen die mit Trump aufs Podest. Reddit-Nutzer Individual_Winter_

