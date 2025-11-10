Deutsche Post macht Schluss: Jetzt wird es ganz ruhig am Postschalter

Die Post hat Probleme, ihr Filialnetz aufrechtzuerhalten – und stopft jetzt immer mehr Lücken mit Packstationen.

Schon 72 Standorte, an denen die Post bisher noch eine Filiale, einen DHL Shop, einen Stand im Supermarkt oder etwas Vergleichbares betreiben musste, kann sie nun durch sogenannten Poststationen ersetzen. Damit wird es still am Postschalter, der sich vom persönlichen, direkten Kontakt verabschiedet und maximal noch auf Videoberatung setzt.

Post stellt immer mehr auf Packstationen um

Diese ersten 72 Anträge hat die Bundesnetzagentur bereits durchgewunken (Stand September 2025). Mehr als 550 Standorte sind noch in der Genehmigung (Quelle: Spiegel) – was nicht bedeutet, dass dort noch keine Stationen in Betrieb sind. Der Post geht es vielmehr darum, dass diese auf die Erfüllung der flächendeckenden Filialversorgung im ganzen Land angerechnet werden können.

Die Möglichkeit dazu besteht seit Beginn des Jahres durch Neufassung des Postgesetzes, welche die Post jetzt nutzt – im großen Stil, wie es scheint. Aber was verbirgt sich hinter den neuen Poststationen?

Was kann die neue Poststation?

Streng genommen sind es die schon seit Jahren bekannten Packstationen, erweitert durch zusätzliche Funktionen: Briefeinwurf, Briefmarkenkauf, Zugriff auf das DHL-Paketversandsystem, Abholung von Bestellungen – und in manchen Fällen gibt es einen zentralen Screen, über den Beratung per Video angeboten wird, wenn Kunden es wünschen oder darauf angewiesen sind. Der große Vorteil: Die Poststationen sind nicht an Öffnungszeiten gebunden und können 24/7 genutzt werden.

Die neuen Stationen testet DHL schon seit einigen Jahren. Schon damals war klar, wohin die Reise gehen wird: zu mehr Stationen mit weniger Kontaktpersonen. Aus Sicht der Post ein großer Fortschritt, weil sich so die Auflagen zur Filialversorgung wieder erfüllen lassen, die in manchen Gegenden schon seit Jahren mit klassischen Postniederlassungen oder DHL-Partnershops nicht mehr zu schaffen sind.

Kritik am Vorgehen von DHL (so der Konzern hinter der Post) gibt es trotzdem: So gibt der Präsident des Deutschen Landkreistages Achim Brötel (CDU) den echten Filialen grundsätzlich den Vorzug. Es ginge darum, „jedermann einen einfachen Zugang zum Postnetz zu bieten“, nicht darum, dass DHL ihre Vorgaben so sparsam wie möglich umsetzen könne.

Auf der anderen Seite dürfte der Gang zur Packstation, ob auf dem Land oder in der Großstadt, für viele Kunden schon heute zum Alltag gehören. Ob aus der Nutzerperspektive tatsächlich solche Probleme mit dem Angebot von DHL bestehen, wie es Kritiker wie Brötel suggerieren, darf durchaus angezweifelt werden.