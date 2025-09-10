Deutsche trauen sich nicht, günstigere Smartphones zu kaufen

Deutschland hinkt hinterher.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Viele kennen sie, kaum jemand nutzt sie: Generalüberholte Smartphones fristen in Deutschland weiter ein Nischendasein. Eine neue Untersuchung zeigt, dass Refurbished-Smartphones noch nicht im Alltag der Nutzer angekommen sind.

Anzeige

Refurbished-Handys in Deutschland unbeliebter

Eine neue Analyse von Vodafone zeigt, dass zwei Drittel der international Befragten das Konzept von professionell aufbereiteten Smartphones kennen. Rund ein Drittel hat nach eigenen Angaben auch schon eines gekauft. In Deutschland liegt der Wert mit 25 Prozent darunter. Damit bildet der deutsche Markt das Schlusslicht unter den fünf untersuchten Ländern.

Die Gründe für die Zurückhaltung sind vielfältig. Einige Verbraucher zweifeln an der Leistung der Geräte, andere wollen nicht auf die Herstellergarantie verzichten. Auch das Image spielt eine Rolle. Für manche wirkt refurbished immer noch wie ein Kompromissprodukt.

Dabei zeigt die Studie auch: Wer sich einmal für ein wiederaufbereitetes Gerät bei Händlern wie Rebuy, Back Market oder Amazon Renewed entscheidet, bleibt dem Konzept meist treu. 81 Prozent der bisherigen Käufer planen, erneut ein Refurbished-Smartphone zu wählen. Das spricht für positive Erfahrungen und eine steigende Akzeptanz (Quelle: Vodafone).

Anzeige

Gebrauchte Handys: Jüngere kaufen anders

Auffällig ist der Unterschied zwischen den Altersgruppen. Die Generation Z greift deutlich häufiger zu gebrauchten Geräten als die Babyboomer. Während sich 37 Prozent der Jüngeren bereits für ein generalüberholtes Gerät entschieden haben, sind es bei den Älteren nur 18 Prozent. Diese nutzen ihr Smartphone zwar länger, kaufen aber fast ausschließlich Neuware.

Auch die Wiederverwertung alter Geräte bleibt ein Problem. Laut einer Studie lagern mehr als die Hälfte der alten Handys ungenutzt in Schubladen. Nur ein Bruchteil wird recycelt oder weiterverkauft. Dabei enthalten Smartphones wertvolle Rohstoffe, die durch Recycling in den Kreislauf zurückgeführt werden könnten.