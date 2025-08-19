Deutsches Gericht entscheidet über die Zukunft des Internets: Dieses Urteil würde alles verändern

Könnt ihr euch ein Internet ohne Werbeblocker vorstellen?

Der Axel-Springer-Verlag befindet sich bereits seit Jahren im Rechtsstreit mit der Eyeo GmbH – dem Unternehmen hinter der Browser-Erweiterung Adblock Plus. Laut Experten könnte der Fall zu einem radikalen Einschnitt führen und Adblocker im deutschen Internet komplett verbieten.

Axel-Springer-Verlag klagt gegen Adblocker

Der Springer-Verlag, verantwortlich für Publikationen wie Bild und Welt, will Adblocker von seinen Websites fernhalten und streitet sich deswegen mit seiner aktuellen Argumentation seit 2022 vor verschiedenen Gerichten mit der Eyeo GmbH.

Laut des Springer-Verlags verletzen Adblocker das Urheberrecht, in dem sie den HTML-Code einer dargestellten Website unrechtmäßig verändern.

Während die Klage zuvor in zwei Vorinstanzen abgewiesen wurde, ist sie daraufhin beim Bundesgerichtshof gelandet. Dieses hat es nun an das Berufungsgericht zurückverwiesen, weil grundlegende Rechtsfragen in der Angelegenheit noch nicht abschließend geklärt sind – insbesondere ob und welche Teile des HTML-Codes möglicherweise dem Urheberrecht unterliegen. Ein teilweiser Erfolg für die Klagenden. (Quelle: Bundesgerichtshof)

Werbeblockerverbot würde Internet verändern

Das Unternehmen Mozilla warnt deswegen nun in einem Blogpost von Senior IP & Product Counsel Daniel Nazer davor, was ein mögliches Urteil pro Springer-Verlag bedeuten könnte. Deutschland könnte nach China das zweite Land der Welt werden, das Adblocker verbietet.

Internetnutzer würden laut Nazer damit allerdings nicht nur mit penetrant aufploppenden Werbebannern leben müssen, sondern müssten in der Folge starke Einbußen hinsichtlich der eigenen Freiheit, Privatsphäre und Sicherheit im Internet hinnehmen – denn Browser-Erweiterungen wie Adblocker stellen wichtige und vielseitige Werkzeuge für Nutzer dar, deren Funktionalitäten durch den Präzedenzfall stark eingeschränkt werden würden. (Quelle: Mozilla)

Zudem wäre davon auszugehen, dass andere Länder in der EU nachziehen würden. Ein Urheberrechtsurteil gegen Werbeblocker in Deutschland hätte also weitreichende Folgen. Ob es wirklich dazu kommt, muss sich noch zeigen, der Fall sollte jedenfalls mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden.