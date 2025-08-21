Devolo zieht den Stecker: Was Smart-Home-Kunden jetzt wissen müssen

Devolo schaltet sein System Home Control ab.

Devolo stellt sein Smart-Home-System zum Jahresende ein. Ab dann funktionieren zentrale Funktionen wie der Fernzugriff nicht mehr, auch das Webportal verschwindet. Nutzer müssen sich auf massive Einschränkungen einstellen – oder sich nach Alternativen umsehen.

Smart Home: Devolo kündigt Server-Aus an

Mit Home Control hatte der kriselnde Hersteller Devolo seit 2015 ein besonders einsteigerfreundliches Smart-Home-System im Angebot. Die Idee: Komponenten einfach via App und ohne Fachwissen einrichten. Die jetzt angekündigte Serverabschaltung betrifft das Herzstück dieses Systems. Ab dem 31. Dezember 2025 sind App-Zugriff und Online-Steuerung nicht mehr möglich.

Auch das dazugehörige Portal mydevolo wird abgeschaltet. Damit verlieren viele Funktionen ihren praktische Nutzen. Neue Geräte lassen sich ab diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht mehr in das System einbinden (Quelle: Devolo).

Was weiterhin funktioniert: Bereits eingerichtete Abläufe wie Zeitsteuerungen oder Wenn-Dann-Szenarien laufen im Offline-Modus weiter. Die Steuerung ist dann aber nur noch lokal und mit stark eingeschränkter Flexibilität möglich. Änderungen oder Erweiterungen sind nicht mehr vorgesehen.

Wer weiter auf bestehende Sensoren und Aktoren setzen möchte, kann sie mit einem anderen Z-Wave-Gateway weiterverwenden. Dafür ist jedoch technisches Know-how erforderlich, etwa beim Einlernen der Komponenten oder dem Neuanlegen der Automatisierungen.

Devolo: Umstieg auf Rockethome möglich

Wer keinen kompletten Systemwechsel vornehmen möchte, kann auf ein Angebot des Smart-Home-Anbieters Rockethome zurückgreifen. Gemeinsam mit Devolo bietet dieser einen Wechselservice an, bei dem Nutzer bestehende Komponenten weiterverwenden können. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig, das sich mit 99 Euro im Jahr bemerkbar macht (Quelle: Rockethome).