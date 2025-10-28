DHL 2-Mann-Handling: Ablauf, Vorteile & Kosten im Überblick

In der DHL-Sendungsverfolgung entdeckt ihr möglicherweise den Hinweis auf ein „2-Mann-Handling“. Was bedeutet das, welcher Service ist darin enthalten und wie lange dauert die Lieferung auf diesem Weg?
Was bedeutet DHL 2-Mann-Handling?
Das DHL 2-Mann-Handling ist ein spezieller Versandservice für große oder schwere Waren, die nicht einfach per Standardpaket geliefert werden können. Statt nur einem Zusteller sind hier zwei DHL-Mitarbeiter im Einsatz. Sie liefern die Ware bis zum gewünschten Aufstellort in eurer Wohnung oder eurem Haus, also nicht nur bis zur Haustür (Quelle: Deutsche Post).
Der Service wird häufig beim Versand von Möbeln, Haushaltsgeräten, Fitnessgeräten oder großen Elektronikartikeln genutzt. Verkäufer oder Online-Shops buchen ihn, um den Transport für euch so komfortabel wie möglich zu gestalten.
Wie läuft die Lieferung mit DHL 2-Mann-Handling ab?
- Terminvereinbarung: Nach dem Versand erhaltet ihr eine Nachricht von DHL oder der Spedition, um einen Liefertermin zu vereinbaren. In der Regel könnt ihr dabei auch Zeitfenster auswählen.
- Anlieferung mit zwei Zustellern: Am vereinbarten Tag kommen zwei DHL-Mitarbeiter und bringen euer Produkt bis zum Aufstellort, also beispielsweise ins Wohnzimmer oder den Keller.
- Zusatzleistungen möglich: Je nach Händler oder gebuchtem Service bieten einige Partner zusätzliche Optionen an, etwa:
- Auspacken und Verpackungsrücknahme
- Aufbau oder Anschluss des Geräts
- Mitnahme von Altgeräten
Bei welchen Produkten gibt es den 2-Mann-Service?
DHL 2-Mann-Handling ist ideal für Artikel, die zu groß, zu schwer oder zu empfindlich für den normalen Paketversand sind. Typische Beispiele sind:
- Sofas, Betten, Schränke
- Waschmaschinen, Kühlschränke, Trockner
- Laufbänder, Crosstrainer oder Fernseher mit großem Bildschirm
- Matratzen oder Lattenroste
Damit die Ware sicher ankommt, wird sie oft auf einer Palette oder in speziellen Transportverpackungen geliefert.
Wie lange dauert die Lieferung?
Die Lieferzeit hängt vom Händler und der Routenplanung von DHL ab. In der Regel müsst ihr mit 5 bis 10 Werktagen rechnen, bei besonders großen Sendungen oder hoher Auslastung auch etwas länger. Ihr werdet jedoch rechtzeitig über den genauen Liefertermin informiert.
Was kostet DHL 2-Mann-Handling?
Die Kosten für den Service trägt meist der Händler und sind im Kaufpreis enthalten. In manchen Online-Shops werden sie separat ausgewiesen. Typische Preisbereiche liegen zwischen 50 und 120 Euro, abhängig von:
- Gewicht und Größe der Ware
- Entfernung und Zugänglichkeit des Lieferorts
- Zusatzleistungen (Aufbau, Rücknahme etc.)
So bereitet ihr euch optimal auf die Lieferung vor
- Prüft, ob Zugänge und Treppenhäuser frei sind.
- Entfernt mögliche Hindernisse, damit die Zusteller genug Platz haben.
- Haltet euer Telefon bereit, falls DHL kurzfristig anruft.
- Bei Bedarf: Alte Geräte vorher abstecken oder Möbelstücke zur Seite stellen.