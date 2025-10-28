DHL 2-Mann-Handling: Ablauf, Vorteile & Kosten im Überblick

In der DHL-Sendungsverfolgung entdeckt ihr möglicherweise den Hinweis auf ein „2-Mann-Handling“. Was bedeutet das, welcher Service ist darin enthalten und wie lange dauert die Lieferung auf diesem Weg?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was bedeutet DHL 2-Mann-Handling?

Das DHL 2-Mann-Handling ist ein spezieller Versandservice für große oder schwere Waren, die nicht einfach per Standardpaket geliefert werden können. Statt nur einem Zusteller sind hier zwei DHL-Mitarbeiter im Einsatz. Sie liefern die Ware bis zum gewünschten Aufstellort in eurer Wohnung oder eurem Haus, also nicht nur bis zur Haustür (Quelle: Deutsche Post).

Anzeige

Der Service wird häufig beim Versand von Möbeln, Haushaltsgeräten, Fitnessgeräten oder großen Elektronikartikeln genutzt. Verkäufer oder Online-Shops buchen ihn, um den Transport für euch so komfortabel wie möglich zu gestalten.

Wie läuft die Lieferung mit DHL 2-Mann-Handling ab?

Terminvereinbarung : Nach dem Versand erhaltet ihr eine Nachricht von DHL oder der Spedition, um einen Liefertermin zu vereinbaren. In der Regel könnt ihr dabei auch Zeitfenster auswählen.

: Nach dem Versand erhaltet ihr eine Nachricht von DHL oder der Spedition, um einen Liefertermin zu vereinbaren. In der Regel könnt ihr dabei auch Zeitfenster auswählen. Anlieferung mit zwei Zustellern : Am vereinbarten Tag kommen zwei DHL-Mitarbeiter und bringen euer Produkt bis zum Aufstellort, also beispielsweise ins Wohnzimmer oder den Keller.

: Am vereinbarten Tag kommen zwei DHL-Mitarbeiter und bringen euer Produkt bis zum Aufstellort, also beispielsweise ins Wohnzimmer oder den Keller. Zusatzleistungen möglich : Je nach Händler oder gebuchtem Service bieten einige Partner zusätzliche Optionen an, etwa:

: Je nach Händler oder gebuchtem Service bieten einige Partner zusätzliche Optionen an, etwa: Auspacken und Verpackungsrücknahme Aufbau oder Anschluss des Geräts Mitnahme von Altgeräten



Anzeige

Bei welchen Produkten gibt es den 2-Mann-Service?

DHL 2-Mann-Handling ist ideal für Artikel, die zu groß, zu schwer oder zu empfindlich für den normalen Paketversand sind. Typische Beispiele sind:

Sofas, Betten, Schränke

Waschmaschinen, Kühlschränke, Trockner

Laufbänder, Crosstrainer oder Fernseher mit großem Bildschirm

Matratzen oder Lattenroste

Damit die Ware sicher ankommt, wird sie oft auf einer Palette oder in speziellen Transportverpackungen geliefert.

Wie lange dauert die Lieferung?

Die Lieferzeit hängt vom Händler und der Routenplanung von DHL ab. In der Regel müsst ihr mit 5 bis 10 Werktagen rechnen, bei besonders großen Sendungen oder hoher Auslastung auch etwas länger. Ihr werdet jedoch rechtzeitig über den genauen Liefertermin informiert.

Was kostet DHL 2-Mann-Handling?

Die Kosten für den Service trägt meist der Händler und sind im Kaufpreis enthalten. In manchen Online-Shops werden sie separat ausgewiesen. Typische Preisbereiche liegen zwischen 50 und 120 Euro, abhängig von:

Gewicht und Größe der Ware

Entfernung und Zugänglichkeit des Lieferorts

Zusatzleistungen (Aufbau, Rücknahme etc.)

Anzeige

So bereitet ihr euch optimal auf die Lieferung vor

Prüft, ob Zugänge und Treppenhäuser frei sind.

sind. Entfernt mögliche Hindernisse, damit die Zusteller genug Platz haben.

Haltet euer Telefon bereit, falls DHL kurzfristig anruft.

Bei Bedarf: Alte Geräte vorher abstecken oder Möbelstücke zur Seite stellen.

FAQ Wird beim DHL 2-Mann-Handling auch aufgebaut? Das hängt vom Händler ab. Manche bieten Aufbau- oder Anschlussservices als Zusatzoption an. Kann ich den Liefertermin selbst wählen? In der Regel könnt ihr zwischen mehreren Zeitfenstern auswählen oder den Termin telefonisch abstimmen. Nimmt DHL Verpackungen oder Altgeräte mit? Ja, sofern der Händler das gebucht hat. Das wird euch vorab mitgeteilt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.