DHL-Bote klingelt nie: So sorgt ihr dafür, dass es sich ändert

Das Online-Shopping hat Deutschland einen anhaltenden Paketboom beschert, nicht nur in der Vorweihnachtszeit steigen die Paketmengen ins Unvorstellbare. Da müssen Paketboten oft unterwegs sein mit der nächsten Lieferung. Aber was tun, wenn der DHL-Bote nicht bei euch klingelt, obwohl ihr extra Zuhause seid? So löst ihr das Problem.

Lieferbedingungen geändert: Darum klingeln DHL-Boten oft gar nicht mehr

DHL hat die Lieferbedingungen für Pakete angepasst. Für Empfänger bedeutet das: Der DHL-Bote kommt und stellt die Sendung zu. Aber er oder sie klingelt dabei oft nicht mehr – eine Veränderung für viele Deutsche, die es seit Jahren und Jahrzehnten anders gewohnt sind. Dessen ist sich DHL bewusst und bietet an, die Lieferoptionen anzupassen.

Offiziell geht DHL bereits seit Sommer 2021 so vor. Habt ihr bei DHL einen Ablageort für euer Paket festgelegt, wird der Paketbote seitdem nicht mehr klingeln und versuchen euch persönlich anzutreffen. Stattdessen nutzt man direkt den angegebenen Ablageort – jedenfalls, wenn ihr als Empfänger nicht eingreift. Dafür hat DHL mehrere Wege vorgesehen.

So stellt ihr sicher, dass der DHL-Bote immer an der Tür läutet

Wollt ihr auch weiterhin, dass Paketboten bei euch klingeln, ist die offensichtliche Möglichkeit: Gebt keinen Ablageort an. Habt ihr das schon getan, könnt ihr aber per DHL-Kundenkonto die Option „Klingelwunsch“ aktivieren. Dann bleibt alles beim Alten. Auf euer Konto greift ihr online über die Webseite von DHL oder per Post&DHL-App zu. Zudem könnt ihr auch ganz klassisch ein Formular ausfüllen und so euren Klingelwunsch mitteilen (Quelle: DHL).

Zwischen immer klingeln und immer den Ablageort nutzen, gibt es aber auch einen Mittelweg. Mit der Option „Vor der Zustellung soll der Zusteller klingeln“ läuft bei DHL letztlich alles wie immer. Der Ablageort wird dann nur genutzt, wenn ihr gerade nicht angetroffen werdet. Der Bote klingelt also zuerst und stellt euere Lieferung nur am vereinbarten Ort ab, wenn niemand auf die Klingel reagiert.

Es wird also für viele Bürgerinnen und Bürger zum Regelfall, den Paketboten nur noch selten zu Gesicht zu bekommen, selbst wenn man viel zuhause ist. Es ist zudem oft im eigenen Ermessen der Zustellenden, ob sie versuchen, Pakete persönlich zu übergeben oder nicht.