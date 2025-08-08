DHL-Kunde will Lieferant Paket mitgeben – muss sich stattdessen Standpauke anhören

Wieso bietet DHL die Option dann überhaupt in der App an?

Als Reddit-Nutzer Handu-289 seinem DHL-Paketboten ein Paket mitgeben will, staunt er nicht schlecht, als dieser vehement ablehnt. Obwohl er die Paketmitnahme über die App gebucht hat, stellt sich der Mitarbeiter quer: Er wird dafür nicht bezahlt, also macht er es auch nicht.

DHL-Lieferant will Paket nicht mitnehmen

Diese Standpauke wiederholt der Paketbote laut Handu-289 gleich mehrfach. Diesen Service würde er für niemanden durchführen. Immerhin: Nach dem Gespräch erklärt sich der Bote am Ende doch noch widerwillig dazu bereit, das Paket einzuscannen und mitzunehmen (Quelle: Reddit):

Handu-289 will über Reddit von anderen DHL-Boten wissen: Stimmt die Aussage seines Lieferanten? Werden sie wirklich nicht für die Mitnahme von Paketen bezahlt?

DHL-Kollegen melden sich zu Wort

In den Kommentaren melden sich DHL-Mitarbeiter und klären auf: Doch, auch für die Mitnahme von Paketen werden sie bezahlt. Der Mehraufwand dafür halte sich in Grenzen – das Ganze würde rund 30 Sekunden dauern.

Gleichzeitig gibt es jedoch immer wieder Situationen, in denen sie auch mal eine Mitnahme verweigern müssen – beispielsweise wenn sie gerade erst ihre Auslieferung gestartet haben, das Auto noch randvoll mit Paketen ist und sie schlichtweg keinen Platz dafür haben. Darauf weist auch DHL auf der offiziellen Webseite hin:

Hinweis: Voraussetzung für die Paketmitnahme ist eine ausreichende Ladekapazität im Zustellfahrzeug. DHL

In solchen Fällen scheinen die DHL-Lieferanten unterschiedlich zu verfahren. Einige erklären den Umstand kurz den Kunden und legen diesen nahe, das Paket einfach in eine Packstation oder aber in die Filiale oder einen Paketshop zu bringen. Dafür haben die meisten vollstes Verständnis.

Einige Boten gehen noch einen Schritt weiter und erzählen, dass sie den Kunden vorschlagen, später noch einmal vorbeizukommen, wenn der Lieferwagen etwas leerer ist.

Einer der Reddit-Nutzer erzählt, dass er bei der Arbeit ein besorgniserregendes Gespräch seiner Kollegen mitangehört habe: Diese würden die Mitnahme oft ablehnen und die Kunden auf die Packstationen verweisen, damit sie am Ende ihrer Lieferroute die mitgenommenen Pakete nicht in den Abgang werfen müssen, der sich am anderen Ende der DHL-Halle befindet.