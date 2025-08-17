DHL-Kunde wirft Blick in die App: „Was haben die bitte mit meinem Paket gemacht?!“

Die Sendungsverfolgung ist der reinste Fiebertraum.

Amazon-Kunde und Reddit-Nutzer toxic148 wollte eigentlich nur drei Sirup-Flaschen zu sich nach Hause geliefert bekommen. Anscheinend war die Sendung jedoch alles andere als gut verpackt. Denn ein Blick in die DHL-App zeigt: Zuerst wurde die Sendung als „beschädigt“ deklariert und nachverpackt, nur um kurze Zeit später vollständig entsorgt zu werden, weil der Inhalt fehlte.

Amazon-Sendung wird neu verpackt und dann entsorgt?

Das hatte ich toxic148 wohl anders vorgestellt. Über Amazon orderte er drei Sirup-Flaschen, die über DHL an seine Adresse geliefert werden sollten. Doch als das Paket in seiner Region ankommt, kommt es zum Problem: Die Sendung wurde beschädigt – das legt zumindest die Sendungsverfolgung in der DHL-App nahe:

Immerhin: Die Sendung wird von DHL nachverpackt – also alles gut, oder? Naja, nicht ganz. Denn gerade mal eine Minute später erscheint der nächste Hinweis in der App: „Die beschädigte Sendung wurde entsorgt, da der Inhalt fehlte“. Wurde die Ware etwa entwendet?

Wahrscheinliches Szenario: Sirup-Flaschen wurden zerstört

Wahrscheinlich nicht. toxic148 gibt in den Kommentaren zu Protokoll, dass es sich bei der Bestellung um Sirup-Flaschen handelt. Das naheliegendste Szenario: Amazon hat die Ware beim Einpacken ins Paket nicht ausreichend gepolstert. Dadurch sind die Flaschen bei der Sendung zu Bruch gegangen – daher auch der Hinweis, dass der „Inhalt fehlt“.

Für toxic148 hatte das Ganze jedoch ein Happy End. Amazon hat die Ware einfach nochmal auf den Weg gebracht – für ihn kostenfrei, versteht sich. Nach wenigen Tagen kam die Ersatzsendung bei ihm an. Dieses Mal sogar unversehrt. Seiner Aussage nach war er darüber jedoch überrascht, als er sich das Paket anschaute. Denn Amazon hat die Sirup-Flaschen in einer simplen „Buchverpackung“ versendet. Kein Wunder also, dass seine Bestellung beim ersten Versuch zu Bruch gegangen ist.